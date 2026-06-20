Efter våldtäktsanklagelserna – NHL-klubben släpper forwarden

Alex Formenton blir unrestricted free agent i NHL. Foto: Nicole Osborne/The Canadian Press via AP

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Alex Formenton kan vara på väg tillbaka till NHL.

Enligt Bruce Garrioch på Postmedia har Ottawa Senators valt att ta bort den tidigare forwarden från klubbens reservlista. Med hänvisning till ligakällor uppger Garrioch att beslutet registrerades hos NHL Central Registry den 8 maj, vilket innebär att Formenton nu är unrestricted free agent och därmed fri att förhandla med samtliga NHL-klubbar.

Formenton har inte spelat i NHL sedan säsongen 2021/22, men har trots det formellt tillhört Senators organisation. Ottawa behöll rättigheterna till spelaren efter att ha erbjudit honom ett kvalificerande kontrakt sommaren 2022.

Alex Formenton har spelat i Schweiz

Redan i september förra året gjorde Senators general manager Steve Staios klart att någon återkomst till klubben inte var aktuell.

– Vi kom överens om att det vore bäst för alla parter med en nystart för Alex, sade Staios då.

TSN:s NHL-insider Darren Dreger rapporterade i december att ett kontraktserbjudande från en annan klubb sannolikt skulle vara Formentons bästa väg tillbaka till NHL.

Den 25-årige kanadensaren tillbringade den gångna säsongen i schweiziska HC Ambri-Piotta , där han noterades för 13 mål och totalt 23 poäng på 42 matcher.

Åtalades för sexuellt övergrepp

Formenton var en av fem tidigare juniorlandslagsspelare som åtalades för sexuella övergrepp efter en händelse på ett hotellrum i London, Ontario, i samband med Hockey Canadas JVM-guldfirande 2018. De övriga fyra spelarna var Carter Hart, Michael McLeod, Dillon Dubé och Cal Foote.

Efter en flera månader lång och mycket uppmärksammad rättegång friades samtliga fem spelare från anklagelserna i juli förra året.

Sedan dess har endast Carter Hart återvänt till NHL-spel. McLeod har spelat i KHL, medan Dubé och Foote tillbringade den gångna säsongen i AHL.

Formenton draftades av Ottawa i andra rundan 2017 och spelade totalt tre NHL-säsonger för Senators. Under sin senaste NHL-säsong, 2021/22, svarade han för 18 mål och 32 poäng på 79 matcher.