Mike Babcock var missnöjd med Tristan Jarrys premiär.

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Det är en ny era i Edmonton Oilers med demontränaren Mike Babcock på bänken. Han har tidigare målats ut som en mobbare och inte minst Johan Franzén har varnat för 63-åringen . När han nu gjorde premiär med sitt nya lag blev det omgående förlust. Mot det tippade bottenlaget släppte Oilers in sex mål på sin hemmaplan.

Det blev till slut förlust med 6-5 efter övertid.

Under matchens gång syntes också tränaren vara djupt missnöjd. Inte minst med sin målvakt Tristan Jarrys insats. Han landade in på dryga 73 i räddningsprocent den här natten. Några mål upplevde Babcock också var för lätta.

– Tja, alltså, det var ju ganska uppenbart. Alla vet om det, så vi kan lika gärna gå vidare, men jag tycker att han är en bra spelare. Vår del handlar om att spela mycket bättre. Det där var löjligt, säger tränaren enligt Daily Faceoff Edmonton.

Mike Babcock missnöjd med premiären

Edmonton saknade också ett par viktiga spelare i nattens drabbning. Det är däremot något Mike Babcock inte vill skylla på. Istället trycker han på att det krävs förändringar i klubben och organisationen.

Han kom in av just anledningen att ställa högre krav och ta Oilers till nästa steg.

– Jag trodde inte ett ögonblick att det skulle bli lätt, men i kväll var en indikation på att vi har ett allvarligt jobb att göra, säger han.