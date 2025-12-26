Prenumerera

Så spelas Sverige – Slovakien i JVM-premiären

Uffe Bodin
Head of Hockey Media

Det har äntligen blivit dags för Junior-VM i ishockey. I premiären ställs Sverige mot Slovakien i Grand Casino Arena i St. Paul, Minnesota. Här är förutsättningarna inför matchen.

JVM 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Juniorkronorna |

Efter tre träningsmatcher – två mot Kanada och en mot Schweiz – är det äntligen dags för allvar. I premiären av JVM möter Juniorkronorna Slovakien.

⏰: 19.00 svensk tid (12.00 lokal tid)
📍: Grand Casino Arena, St. Paul, Minnesota
📺: 18.30-21.45, SVT2/SVT Play

Sveriges träningsmatcher inför JVM

18 december mot Kanada – förlust 1–2 (Kitchener, Ontario)
21 december mot Kanada – seger 4–2 (London, Ontario)
24 december mot Schweiz – seger 7–3 (Rochester, Minnesota)

Senaste JVM-mötet mellan Sverige och Slovakien

I JVM-premiären 2025 besegrade Sverige slovakerna med 5–2 efter hattrick av Axel Sandin Pellikka.

Hur ser jag Sverige – Slovakien på TV?

Matchen sänds på SVT2/SVT Play. Sändningen startar 18.30. Du kan även följa matchen via hockeyvserige.se:s liveblogg.

Så kan Sverige ställa upp

Målvakter

Love Härenstam
Herman Liv
Måns Goos

Backpar: 

Alfons FreijLeo Sahlin Wallenius
Viggo GustafssonVictor Johansson
Sascha BoumedienneFelix Öhrqvist
(William HåkanssonFelix Carell)

Kedjor

Ivar StenbergViggo BjörckEddie Genborg
Anton FrondellEric NilsonVictor Eklund
Lucas PetterssonJack BerglundMilton Gästrin
Wilson BjörckLinus ErikssonCasper Juustovaara Karlsson
(Loke KrantzLiam Danielsson)

Spelare att hålla koll på i Slovakien

Läs Steven Ellis analys av Slovakien här.

Några av de mest namnkunniga slovakiska spelarna är faktiskt Sverigebekantingar. Den offensivglade backen Luka Radivojevic gjorde ett par säsonger i Örebros juniorverksamhet innan han lämnade för spel i USA förra året. Innan flytten hann han noteras för totalt nio SHL-matcher och ytterligare tre slutspelsmatcher. Numera spelar han för Boston College i den amerikanska collegehockeyn. Han gör nu sitt tredje JVM och skulle kunna spela ytterligare ett nästa år då han är född 2007 och därmed har juniorstatus ytterligare en säsong.

Det andra namnet som säkert klingar bekant för många är Michal Svrcek, Brynäs talangfulle forward som draftades av Detroit Red Wings i somras. Svrcek har pendlat mellan spel i SHL och U20 Nationell den här säsongen, men har även gjort sex allsvenska matcher med Västerås.

Utöver dessa herrar är backen Adam Goljer mest omtalad i det slovakiska laget. Den 17-årige backen, hemmahörande i Dukla Trencin, har en chans att väljas i första rundan av NHL-draften till sommaren.

Övriga matcher i Junior-VM 26 december

TidHemmalagBortalag
21:30FinlandDanmark
00:00USATyskland
02:30KanadaTjeckien





