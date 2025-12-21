Juniorkronorna spänner musklerna inför JVM. I natt besegrade man den stora guldfavoriten Kanada i en träningsmatch inför turneringen – bland annat sedan superstjärnan Gavin McKenna gett bort två mål.

– Jag måste vara bättre, suckade han efter matchen.

Jack Berglund och de övriga i det svenska lagen besegrade Kanada.

Foto: TSN.

Natten till torsdag vann Kanada med 2-1 i den första av två träningsmatcher mot Juniorkronorna inför stundande Junior-VM. I natt möttes lagen igen – och då fick det svenska U20-laget sin revansch. Bland annat tack vare två uppmärksammade misstag av sommarens troliga draftetta Gavin McKenna.

McKennas mardröm började i den första perioden. Victor Eklund skulle visas ut, så Kanada tog ut målvakten för att spela sex mot fem. Då lyckades McKenna med det som helt enkelt inte får hända: Han tappade in pucken i det egna målet. Sverige tog ledningen, och just Eklund tillskrevs målet i statistiken.

GAVIN MCKENNA SCORES… for Sweden 😬 pic.twitter.com/phXojiCOmQ — TSN (@TSN_Sports) December 21, 2025

I andra perioden vände Kanada. Tij Iginla satte 1-1 och Braeden Cootes satte 2-1 bakom Love Härenstam i den svenska kassen. Sverige var därmed i underläge inför slutperioden, men stod då för en imponerande vändning.

Imponerande svensk vändning

Bara 43 sekunder in på perioden klev lagkapten Jack Berglund fram och gjorde 2-2 – i boxplay. Knappt nio minuter in på perioden satte McKennas kanske främsta utmanare om att gå etta i draften, Ivar Stenberg, 3-2. Och sen fullbordades den svenska superperioden när McKenna gav bort pucken till Berglund, som lade in pucken i en tom kanadensisk målbur när guldfavoriten jagade kvittering.

– Det är såklart frustrerande. Jag hade några dåliga studsar ikväll och jag måste vara bättre, konstaterade McKenna efter matchen.

– Det är tufft att ladda om nu, speciellt på den här stora scenen.

Juniorkronorna har en avslutande träningsmatch innan JVM-premiären mot Slovakien på fredag kväll. De spelar natten till julafton mot Schweiz.