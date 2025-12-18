Förlust för Juniorkronorna mot Kanada
Det blev en jämn första träningsmatch för Sverige mot Kanada. I den tredje perioden avgjorde däremot Brady Martin och Juniorkronorna förlorade med 2-1 i den första träningsmatchen inför junior-VM.
Sverige valde att spela två träningsmatcher mot Kanada inför JVM. I natt var det dags för den första. Då blev det också kanadensisk seger med 2-1 efter att de avgjort i den tredje perioden. Det var med drygt tio minuter kvar att spela som Brady Martin satte segermålet för kanadensarna.
Det var också Martin som öppnade målskyttet i den andra perioden. Båda Kanadas mål assisterades också av underbarnet Gavin McKenna.
Sverige kvitterade matchen genom Viggo Björck som slog till i ett fem-mot-tre-läge.
Herman Liv var den som fick chansen i det svenska målet och imponerade. Samtidigt vilade Ivar Stenberg, Eddie Genborg och Sascha Boumedienne i den här matchen.
Så ställde Sverige upp mot Kanada
Backpar
Victor Johansson – Viggo Gustafsson
Leo Sahlin Wallenius – Felix Carell
Alfons Freij – William Håkansson
Felix Öhrqvist
Forwards
Lucas Pettersson – Jack Berglund – Liam Danielsson
Anton Frondell – Eric Nilson – Victor Eklund
Casper Juustovaara Karlsson – Milton Gästrin – Wilson Björck
Valter Lindberg – Viggo Björck – Loke Krantz
Extra: Linus Eriksson
