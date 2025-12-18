Prenumerera

Logga in

Förlust för Juniorkronorna mot Kanada

Author image
Martin Jansson
Redaktör och reporter

Följ HockeySverige på

Google news

Det blev en jämn första träningsmatch för Sverige mot Kanada. I den tredje perioden avgjorde däremot Brady Martin och Juniorkronorna förlorade med 2-1 i den första träningsmatchen inför junior-VM.

Viggo Björck blev ensam svensk målskytt mot Kanada.
Foto: Steven Ellis/The Nation Network.

JVM 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Juniorkronorna |

Sverige valde att spela två träningsmatcher mot Kanada inför JVM. I natt var det dags för den första. Då blev det också kanadensisk seger med 2-1 efter att de avgjort i den tredje perioden. Det var med drygt tio minuter kvar att spela som Brady Martin satte segermålet för kanadensarna.

Det var också Martin som öppnade målskyttet i den andra perioden. Båda Kanadas mål assisterades också av underbarnet Gavin McKenna.

Sverige kvitterade matchen genom Viggo Björck som slog till i ett fem-mot-tre-läge.

Herman Liv var den som fick chansen i det svenska målet och imponerade. Samtidigt vilade Ivar Stenberg, Eddie Genborg och Sascha Boumedienne i den här matchen.

Så ställde Sverige upp mot Kanada

Backpar

Victor JohanssonViggo Gustafsson
Leo Sahlin WalleniusFelix Carell
Alfons FreijWilliam Håkansson
Felix Öhrqvist

Forwards

Lucas PetterssonJack BerglundLiam Danielsson
Anton FrondellEric NilsonVictor Eklund
Casper Juustovaara KarlssonMilton GästrinWilson Björck
Valter LindbergViggo BjörckLoke Krantz
Extra: Linus Eriksson

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt

Spel utan konto innebär att man använder e-legitimation för registrering.
Spela Ansvarsfullt
Stodlinjen
Spelpaus
Spelinspektionen