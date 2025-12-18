Det blev en jämn första träningsmatch för Sverige mot Kanada. I den tredje perioden avgjorde däremot Brady Martin och Juniorkronorna förlorade med 2-1 i den första träningsmatchen inför junior-VM.

Viggo Björck blev ensam svensk målskytt mot Kanada.

Foto: Steven Ellis/The Nation Network.

Sverige valde att spela två träningsmatcher mot Kanada inför JVM. I natt var det dags för den första. Då blev det också kanadensisk seger med 2-1 efter att de avgjort i den tredje perioden. Det var med drygt tio minuter kvar att spela som Brady Martin satte segermålet för kanadensarna.

Det var också Martin som öppnade målskyttet i den andra perioden. Båda Kanadas mål assisterades också av underbarnet Gavin McKenna.

Sverige kvitterade matchen genom Viggo Björck som slog till i ett fem-mot-tre-läge.

Herman Liv var den som fick chansen i det svenska målet och imponerade. Samtidigt vilade Ivar Stenberg, Eddie Genborg och Sascha Boumedienne i den här matchen.

Så ställde Sverige upp mot Kanada

Backpar

Victor Johansson – Viggo Gustafsson

Leo Sahlin Wallenius – Felix Carell

Alfons Freij – William Håkansson

Felix Öhrqvist

Forwards

Lucas Pettersson – Jack Berglund – Liam Danielsson

Anton Frondell – Eric Nilson – Victor Eklund

Casper Juustovaara Karlsson – Milton Gästrin – Wilson Björck

Valter Lindberg – Viggo Björck – Loke Krantz

Extra: Linus Eriksson