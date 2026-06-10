Ludvig Andersson lånas ut till HockeyAllsvenskan.

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När Småkronorna vann U18-VM -guld för drygt en månad sedan var Ludvig Andersson lagkapten för det svenska landslaget. Han stod för 1+1 på fem matcher under mästerskapet men missade både semifinalen mot Tjeckien samt finalen mot Slovakien på grund av skada.

Till nästa säsong väntar spel i HockeyAllsvenskan för 18-åringen.

Under onsdagen står det nämligen klart att talangen lånas ut av Örebro och kommer att spela för Vimmerby under 2026/27.

– Vi är väldigt glada att Ludvig, och Örebro Hockey, väljer oss som klubb för Ludvig att utvecklas och ta nästa steg i. Han kommer hit med stora ambitioner, starka ledaregenskaper och erfarenheter som få spelare i hans ålder har. Det här blir en spännande resa, säger Vimmerbys sportchef Pelle Johansson via klubbens Instagram-konto .

Ludvig Andersson blir Vimmerbys andra SHL-lån

Ludvig Andersson var ombytt i två SHL-matcher för Örebro under den gångna säsongen, dock utan att få speltid. Han imponerade samtidigt i U20 Nationell . Där stod Andersson för 20 mål och 42 poäng på 31 matcher. Det var tillräckligt för att ge en delad femteplats i skytteligan och forwarden kom även strax utanför topp tio i poängligan.

För ungefär en månad sedan skrev Ludvig Andersson på sitt första SHL-kontrakt med Örebro Hockey . Hans avtal med Örebro sträcker sig till 2028 men han kommer alltså att tillbringa det första året av kontraktet ute på lån.

– Först och främst är vi väldigt tacksamma över att ha hittat den här lösningen med Vimmerby. Ludde är en lovande spelare och att han nu får ta steget ut i seniorhockeyn ser vi som positivt för hans fortsatta utveckling, säger Örebros Henrik Löwdahl.

Ludvig Andersson blir Vimmerbys andra SHL-lån inför nästa säsong. Tidigare har de också plockat in 19-årige målvakten Isak Sörqvist från Luleå .