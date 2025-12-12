Hur bra står sig Juniorkronornas premiärmotståndare Slovakien i årets JVM? Steven Ellis analyserar ett väldigt ungt lag – där upp till 19 (!) spelare kan återvända för spel i nästa års mästerskap i Alberta, Kanada. Men då måste de undvika en bottenplacering först.

SHL-bekantingarna Luka Radivojevic och Michal Svrcek är två av Slovakiens största stjärnor i JVM. Foto: Bildbyrån

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts till svenska.

Två av de bärande spelarna i Slovakiens nationella juniorlag – Dalibor Dvorský och Maxim Štrbák – har till sist gått vidare.

Efter fyra turneringar vardera har båda till slut tagit klivet upp från U20-nivån och fortsatt sina karriärer. Dvorský har redan fått spela i NHL med St. Louis under de senaste två åren, medan Štrbák gör sin tredje raka säsong på college med Michigan State University.

Slovakien vann aldrig någon medalj med dem, men de kommer för alltid att bli ihågkomna som rena krigare. Nu är det dags för Slovakien att fortsätta utan dem.

Slovakien har inte tagit sig förbi kvartsfinalerna sedan 2015 – året då de chockade Sverige och tog brons. Lyckligtvis har laget under denna tid alltid lyckats undvika nedflyttningsspelet, men man söker fortfarande efter nästa steg framåt.

I ett försök att nå dit tar Slovakien med sig hela nitton spelare som är spelbara även 2027. Det har i princip aldrig hänt – särskilt som nästan hela kärnan kan återvända. De måste undvika nedflyttning först, men det bör inte vara något problem.

Slovakerna deppar efter kvartsfinalförlusten mot Finland under förra årets JVM.

Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

Så gick det för Slovakien i JVM 2025

Slovakerna har haft stabila lag på U18-VM de senaste åren, men översattes det till framgång i juniorvärldsmästerskapet förra året? Inte riktigt.

Laget slutade trea i grupp B efter segrar mot Schweiz och Kazakstan (i förlängning). De segrarna var avgörande, särskilt den extra poängen mot Kazakstan. De stod upp väldigt bra mot Tjeckien och gjorde till och med första målet mot Sverige i turneringens öppningsmatch. Slovakien gav Finland en del problem i kvartsfinalen, men slogs till slut ut med en förlust på 5–3.

Slovakiens JVM-målvakter

Slovakerna har inte ofta en målvakt med kopplingar till NHL, men Michal Pradel (Detroit Red Wings) är en genuin talang. Han var en av de bästa målvakterna från start till slut i U18-mästerskapet och en stor anledning till att Slovakien spelade om medalj för tredje året i rad. Den 196 centimeter långe målvakten täcker mycket av målet och är dessutom snabb och rörlig. Pradel var bra i United States Hockey League förra året men har spelat ännu bättre denna säsong, även om statistiken inte visar det. Pradel kämpar hårt, läser sidledspassningar väl och låter sig inte påverkas av ett dåligt mål. Räkna med att han hanterar press lika bra som vem som helst i turneringen.

Michal Pradel. Foto: Steven Ellis/Daily Faceoff

United States Hockey League (USHL) verkar vara en populär plats för slovakiska spelare, där även Alan Lendák och Roberto Leonardo Henriquez spelar. Roberto Leonardo Henriquez har varit strålande för Green Bay Gamblers med en räddningsprocent på 92,3 vid tidpunkten för Slovakiens laguttagning.

Lendák är inte dålig han heller. Den 19-årige målvakten var Fargos förstemålvakt förra säsongen innan han denna säsong delat på ansvaret med Ajay White, en av ligans bästa målvakter. Lendák var Slovakiens andremålvakt förra året, så förvänta dig att han får samma roll igen.

Slovakiens JVM-backar

Kan Luka Radivojevič bli nästa Štrbák? Den tidigare Örebro-backen valdes inte i NHL-draften 2025 (främst på grund av sin längd på 178 centimeter) men har fått en produktiv start på sin karriär vid Boston College. Radivojevič är en utmärkt passningsspelare som kan styra powerplay, och han är aggressiv trots sin storlek. 18-åringen har redan deltagit i två tidigare JVM, vilket innebär att han har chans att matcha Štrbák om han spelar sitt fjärde nästa vinter. Den viktigaste backen bakom Radivojevič kan vara Adam Goljer – mer om honom längre fram.

Luka Radivojevic. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

Om du vill para ihop Radivojevič med någon som kan hålla ihop det defensivt och dessutom spela fysiskt, är Patrik Rusznyak ett bra alternativ. Med sina 193 centimeter och 92 kilo är han svår att missa. Han går inte nödvändigtvis ut ur sin väg för att tackla någon, men han är svår att slå i en-mot-en-situationer. Som defensiv back gör han jobbet. Han kan även spela i boxplay och täcka skott. Han spelar sin roll och håller sig till den. I detta lag är det helt okej.

Andrej Fabuš, född 2006, har gott om erfarenhet i slovakisk landslagsmiljö. Han skjuter inte mycket, men kan flytta pucken och har ett imponerande räckviddsspel. Matus Lisy driver inte spelet särskilt mycket, men han är tävlingsinriktad och kan stänga ner motståndare. Han skulle kunna vara mer aktiv med pucken, för han är faktiskt bra på att få den dit den ska.

Om du söker mer storlek är Michal Čapoš en renodlad defensiv back som sannolikt kommer att spela mycket i boxplay. Adam Belusko kan också stänga ner motståndare, även om han är mer än 15 centimeter kortare. Hans defensiva kvaliteter kommer snarare från hans utmärkta fotarbete, något han ofta visar upp i WHL.

Slovakiens JVM-forwards

Slovakien kommer att få hjälp av några bekanta ansikten längst fram, med Los Angeles Kings-talangen Ján Chovan i spetsen. Chovan var en av mina favoritspelare från Slovakien vid U18-VM, även om nästan all hans offensiv kom i en och samma match. Han är en detaljorienterad spelare som kan vinna tekningar och spela i alla situationer. Han var dessutom betydligt mer aktiv framför målet än jag minns från Hlinka-turneringen. Att han är 191 centimeter lång skadar inte heller. Räkna med att Chovan får mycket speltid i powerplay, troligen i en roll där han kan trycka dit direktskott.

Den enda andra forwarden som blivit draftad till NHL är Brynäs Michal Svrček, vald i fjärde rundan av Detroit Red Wings. Svrček är en utmärkt skridskoåkare som aldrig slutar röra sig. Hans offensiv kan vara ojämn (han hade inte gjort en enda poäng i vare sig SHL eller Hockeyallsvenskan vid laguttagningen), men han kan dominera mot spelare i sin egen ålder. Han är bättre som supportspelare, men scouter uppskattar honom i den rollen.

Michal Svrcek. Foto: Steven Ellis/Daily Faceoff

En av Slovakiens få forwards födda 2006 är Tomáš Poběžal, som nu gör sitt andra världsmästerskap. Han har en okej säsong i OHL men var en av Slovakiens bättre spelare under sommarens U20-matcher. Poběžal är något liten, men det har inte stoppat honom från att prestera internationellt.

En spelare som oväntat inte blev draftad förra året var Andreas Straka. Han är aggressiv i forechecken, vinner ofta individuella dueller och får in puckar i farliga lägen. Han är tuff och spelar med mycket kraft – han kändes som en spelare som något lag skulle plocka i en sen runda. Han har inte gjort många poäng i QMJHL, men han är lätt att gilla som rollspelare.

Mycket av Slovakiens offensiv kommer att kretsa kring tre draftaktuella spelare – Tomas Chrenko, Tobias Tomík och Adam Nemec. Vi kommer att titta närmare på dem lite senare, men de kommer definitivt att vara några av lagets största stjärnor, både i år och i Alberta 2027.

När det gäller övriga spelare i laget har Alex Misiak inte lika mycket energi eller skicklighet som sin bror, Chicago Blackhawks-talangen Martin Misiak. Men han är ändå en bra speluppläggare och ger allt i varje byte. Tobias Pitka kommer att spela som Slovakiens tredjecenter och kombinerar sin stora kropp (193 centimeter och 102 kilo) med tvåvägssäkerhet. Samuel Murin har också god teknik och kan tackla, men han kan vara ojämn. När han spelar på topp är han dock ett hot.

JVM-slovaker aktuella för NHL-draften 2026

Det har inte varit lätt att vara slovakisk back på den internationella scenen i år. Men Adam Goljer har hållit sig lugn och stabil varje gång jag har sett honom. Han har sällan varit annat än en av mina favoritspelare från Slovakien, i både U18- och U20-matcher. Goljer är en smart back som gillar att spela fysiskt, och han är dessutom skicklig som passningsspelare. Han har inte mycket poäng att visa upp mot seniorer, men har spelat upp till tjugofyra minuter i Slovakiens högstaliga i år.

Adam Goljer. Foto: Steven Ellis/Daily Faceoff

Efter att ha sett Simon Nemec blomstra i New Jersey Devils är det dags att se vad lillebror Adam Nemec kan göra. Nemec har hittills spelat sin karriär mot seniorer i Slovakien, där han utvecklat både muskler och fart. Han är ingen stor poängproducent, men han är intelligent och vinner många individuella dueller. Han producerar bra för en artonåring som spelar mot vuxna och hans tvåvägsspel har gett honom stor respekt från tränarna.

Scouter trodde tidigare att Tobias Tomík kunde gå i första rundan. Hans offensiv har nästan helt försvunnit sedan han flyttade till Nordamerika, och många förväntar sig att han faller i draften. Med det sagt har han alltid imponerat internationellt, och vi får se om det sker igen under pressen i detta mästerskap.

Den mest imponerande talangen aktuell för draften kan dock vara forwarden Tomas Chrenko. Chrenko hade en helt fantastisk turnering vid U18-mästerskapet i april och har fortsatt vara produktiv i Slovakiens högsta liga. Slovakien hade inte tillräckligt med målskytte när han inte var på isen, och han förtjänade betydligt mer erkännande vid valet av all-star-lag. Han skjuter mycket och dominerade Slovakiens U20-liga förra året. Jag förväntar mig att Chrenko spelar en stor roll, särskilt om han får ta över de powerplay-uppdrag som tidigare tillhörde Dalibor Dvorský.

Förväntningar på Sloavkien i JVM 2026

Detta är ett mycket ungt lag med många spelare som är aktuella för kommande draft och som vill kliva fram i rampljuset. Det finns ingen tydlig stjärna i laget efter att Dvorský burit det i fyra år. Men vi har sett hur folk har tvivlat på Slovakien vid U18-nivån, bara för att de sedan ska utmana om medalj tre år i rad. Det är osannolikt att de tar sig till semifinal, men ledningen såg tydligen något speciellt i de yngre spelarna, tillräckligt för att lämna äldre spelare – inklusive Miroslav Satan junior, son till general manager Miroslav Satan – utanför truppen. Minst av allt bör Slovakien kunna ge någon av favoriterna en rejäl match – men allt utöver en kvartsfinal vore en överraskning.

Slovakiens spelschema i JVM 2026

Svensk tid angiven

22 december mot Lettland – 02.00 (träningsmatch)

24 december mot Tjeckien – 02.00 (träningsmatch)

26 december mot Sverige – 19.00

27 december mot Tyskland – 20.00

30 december mot USA – 00.00

31 december mot Schweiz – 19.00

NHL-talanger i Slovakiens JVM-trupp

Målvakt:

Michal Pradel (Detroit Red Wings)

Forwards:

Ján Chovan (Los Angeles Kings)

Michael Svrček (Detroit Red Wings)

Slovakiens trupp till Junior-VM 2026

