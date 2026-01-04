Så spelas Sverige – Finland i JVM:s semifinal

Sverige är framme i semifinal mot Finland i JVM – för andra året i rad. Kan de svenska Juniorkronorna ta revansch för fjolårets snöpliga övertidsförlust? Här är förutsättningarna inför söndagskvällens sena drama.

Får Alfons Freij och Love Härenstam anledning att jubla i kväll också?

Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

Sverige tog sig till semifinal via en väntad seger över Lettland i sin kvartsfinal. Det blev 6–3 efter två mål av Anton Frondell och ytterligare mål av Jack Berglund, Sascha Boumedienne, Felix Carell och Leo Sahlin Wallenius.

Finland fick en mer svettig väg till sin semifinal. I en högoktanig kvartsfinal mot USA krävdes det förlängning i en svängig match, där amerikanerna hade kvitterat till 3–3 med 1.33 kvar av tredje perioden genom Ryker Lee. Backen Arttu Välilä blev dock stor segerhjälte för Finland när han med sitt första mål – och poäng – i turneringen avgjorde tillställningen. Därmed blir det en semifinal mellan Sverige och Finland för andra JVM-turneringen i rad.

Sveriges väg till JVM-semifinal

26/12: Sverige – Slovakien 3–2

28/12: Sverige – Schweiz 4–2

29/12: Sverige – Tyskland 8–1

31/12: Sverige – USA 6–3

2/1: Kvartsfinal – Sverige – Lettland 6–3

Finlands väg till JVM-semifinal

26/12: Finland – Danmark 6–2

28/12: Finland – Lettland 8–0

29/12: Finland – Tjeckien 1–2 (OT)

31/12: Finland – Kanada 4–7

2/1: Kvartsfinal – Finland – USA 4–3 (OT)

Semifinal: Sverige – Finland i JVM 2026

⏰: 22.30 svensk tid (15.30 lokal tid)

📍: Grand Casino Arena, St. Paul, Minnesota

📺: 22.00-00.45, SVT1/SVT Play

Senaste JVM-mötet mellan Sverige och Finland

Årets semifinal blir en repris på fjolårets semifinal i Ottawa. Då gick Sverige in som favoriter mot Finland – bara för att åka på en hjärtskärande övertidsförlust trots 46–35 i skottfavör.

Det stod 3–3 efter full tid och Sverige hade chansen att avgöra i powerplay i förlängningen – men lyckades inte ta till vara på den gyllene möjligheten. I stället sprack gulddrömmen när Tom Willander åkte ut för en fasthållning 80 sekunder före slutet. Finland skred till verket i sitt numerära överläge och Benjamin Rautiainen skyfflade in pucken under Melker Thelin med 38 sekunder kvar att spela.

Sverige, som sedan förlorade bronsmatchen mot Tjeckien efter straffar, fick två mål från Otto Stenberg och ett från Wilhelm Hallquisth. Finland pressade sedan USA i finalen, men föll efter övertid sedan Teddy Stiga skjutit amerikanerna till sitt andra raka guld.

Hur ser jag Sverige – Finland på TV?

SVT sänder hela Junior-VM. Den här matchen sänds på SVT1 och SVT Play. Studiosändningen inleds 22.00 och matchen kommer i gång strax efter 22.30.

Så kan Sverige ställa upp mot Finland

Magnus Hävelid gjorde en mindre förändring i laget inför kvartsfinalen mot Lettland. Det var att sätta Viggo Gustafsson på läktaren och ersätta honom med Victor Johansson. Den senare hade emellertid ingen speltid, vilket indikerar att Hävelid gjort sitt val. Om det inte blir några skador kommer de sex toppbackarna att få all speltid och det är egentligen bara av akademiskt intresse om Gustafsson eller Johansson är ombytt.

På forwardssidan startade Loke Krantz som 13:e forward, men spelade ändå närmare sex minuter.

Love Härenstam lär fortsätta mellan stolparna efter sin starka turnering.

Målvakter

Love Härenstam

Herman Liv

(Måns Goos)

Backpar:

Felix Carell – Leo Sahlin Wallenius

William Håkansson – Alfons Freij

Sascha Boumedienne – Felix Öhrqvist

Victor Johansson

Utanför laget senast: Viggo Gustafsson

Kedjor

Ivar Stenberg – Viggo Björck – Eddie Genborg

Anton Frondell – Linus Eriksson – Victor Eklund

Lucas Pettersson – Jack Berglund – Liam Danielsson

Casper Juustovaara Karlsson – Milton Gästrin – Eric Nilson

Loke Krantz

Utanför laget senast: Wilson Björck

Spelare att hålla koll på i Finland

Finland är imponerande nog i semifinal trots att Buffalo Sabres (finske) general manager Jarmo Kekäläinen stoppade storstjärnan Konsta Helenius från att bege sig till Minnesota. I hans frånvaro har man, som alltid, svarat för en stark och bred laginsats. I toppen av lagets poängliga finns inte mindre än fyra spelare som gjort sex poäng vardera. Bland dessa sticker inte minst den offensive backen Lasse Boelius ut med sitt frejdiga spel. Även Frölundas ungtupp Max Westergård (fyra poäng) har sett fin ut så här långt in i turneringen medan en sådan som Matias Vanhanen har briljerat med sina playmakeregenskaper.

Men det största finska vapnet finns mellan stolparna. Petteri Rimpinen har inga lysande siffror (87,6 i räddningsprocent) men har förmågan att kliva fram när som mest står på spel. Han gjorde det i semifinalen mot Sverige i fjol med 42 räddningar och gjorde en stark insats i kvartsfinalen mot USA. Rimpinen ger onekligen Finland sin x-faktor.

Sveriges poängliga i JVM 2026

# Spelare Poäng 1) Anton Frondell 7 (5+2) 2) Jack Berglund 7 (3+4) 3) Alfons Freij 7 (0+7) 4) Lucas Pettersson 6 (4+2) 5) Viggo Björck 6 (3+3)

Finlands poängliga i JVM 2026

# Spelare Poäng 1) Lasse Boelius 6 (2+4) 2) Heikki Ruohonen 6 (2+4) 3) Jasper Kuhta 6 (1+5) 4) Matias Vanhanen 6 (0+6) 5) Roope Vesterinen 5 (4+1)

Övriga matcher i JVM i dag

