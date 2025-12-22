Finland föll på målsnöret i förra årets final mot USA. Men kan de utmana om guldet i JVM 2026 också? I sin analys av årets finska upplaga känner sig Steven Ellis tveksam efter att storstjärnan Konsta Helenius inte släppts till turneringen.

Målvakten Petteri Rimpinen deppar efter finalförlusten mot USA i JVM i Ottawa. Foto: Bildbyrån/Mathias Bergeld

Det var inte särskilt länge sedan Finland var turneringens mest boom-or-bust-betonade lag.

2014 vann de guld. 2015 slutade de sjua. Året därpå? Guld igen. 2017? Nedflyttningsrundan. Sedan 2018 har de inte slutat sämre än femma, så en viss kontinuitet har funnits.

Men årets lag ser inte särskilt hett ut. Visst tar de med sig en handfull spelare från 2025 års lag som var nära att vinna guld. Men med Konsta Helenius kvar i AHL saknar de sitt farligaste vapen, samtidigt som 2007-kullen kommer från ett svagt U18-mästerskap.

Finland presterar nästan alltid bättre än vad laguppställningen antyder – men att jaga medalj kan bli lite svårare i Minnesota.

Så gick det för Finland i JVM 2025

Finländarna fick en tuff start i Ottawa med en 4–0-förlust mot värdnationen Kanada. Därefter krävdes ett sent mål för att besegra Tyskland med 3–1, men laget såg i övrigt något obeslutsamt ut med pucken. Allt förändrades dock två kvällar senare när Finland slog USA med 4–3 efter förlängning och därmed fick medvind. En 3–0-seger mot Lettland på nyårsafton tog Finland till tredje plats i Grupp A, före Kanada.

Finland ställdes sedan mot Slovakien, ett lag som ställt till problem för dem på U18-nivå de senaste åren. Finland vann matchen med 5–3, innan de som lägst seedat lag i semifinalen behövde förlängning för att besegra Sverige med 4–3. Vid det laget började många verkligen tro på finländarna. Visst var de underdogs i finalen, men de hade slitit sig dit trots oddsen. I slutändan fick USA revansch och vann finalen med 4–3, men Petteri Rimpinen belönades ändå som turneringens bästa målvakt efter att ha gett sitt lag chansen att vinna varje kväll.

Finlands JVM-målvakter

”Showtime” är tillbaka. Petteri Rimpinen (Los Angeles Kings) gjorde ett starkt case för att bli draftad som överårig förra året efter att ha vunnit priset som turneringens bästa målvakt i Ottawa. Han vann fem av sju matcher med en räddningsprocent på 93,3 och bar ett finländskt lag som ofta hade svårt att skapa ihållande offensivt tryck till att komma bara ett mål från guldet. Rimpinen hade aldrig stulit rampljuset på det här sättet i tidigare internationella turneringar, men hans starka spel i Finlands högsta proffsliga visade att det var möjligt. Han har dessutom ett perfekt internationellt facit den här säsongen. Allt pekar på att den 19-årige målvakten blir en av turneringens bästa.

Petteri Rimpinen anses vara JVM:s kanske bästa målvakt.

Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

Reservmålvakterna är inte heller att förakta. Seattle Krakens draftval Kim Saarinen gör sin andra hela säsong med HPK i högsta ligan och har levererat stabila resultat som 19-åring. Han har gott om internationell erfarenhet, men har aldrig varit förstaval i ett större landslagssammanhang. Där finns också Patrik Kerkola, som inte blev draftad i juni efter ett medelmåttigt U18-VM. Det kändes dock som om han ofta gjorde mycket av grovjobbet för laget, och han kan bli en utmanare om förstaspaden 2027.

Sammantaget är det en stark målvaktssida. Rimpinen kan mycket väl bli Finlands viktigaste spelare, men Saarinen kan kliva in vid behov. Det är en trygg situation, särskilt med tanke på att laget saknar bredd på andra håll.

Finlands JVM-backar

I stort sett hela sitt liv har Aron Kiviharju (Minnesota Wild) varit Finlands främsta back i sin årskull. Han är exceptionell på att få ut pucken ur zon och styra spelet från blålinjen. Han är utmärkt i powerplay, kan slå passningar av högsta klass och spelar stora minuter. HIFK-produkten var Finlands kapten i fjol och förväntas återigen spela en nyckelroll.

Aron Kiviharju är Finlands mest rutinerad back i JVM-laget.

Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

Inför sitt andra JVM har Daniel Nieminen (Nashville Predators) alltid varit stabil internationellt. Han är en smidig pucktransportör som rör sig bra och har lagt på sig mer fysik. Draftad som överårig i fjol har han tillbringat det senaste dryga året i Liiga mot seniorer, ofta runt 12 minuter per match. I landslaget spelar han betydligt mer – och Finland kommer att behöva det i Minnesota

Medicine Hat Tigers är ett av WHL:s bästa lag, och Veeti Väisänen (Utah Mammoth) är en stor anledning till det. Han är på väg mot en 40-poängssäsong, där hans rörlighet gör att han blomstrar med pucken. Detta blir hans andra JVM, men förvänta dig en större roll efter att främst ha varit en breddspelare i fjol.

Den enda andra NHL-draftade backen är Lasse Boelius (Anaheim Ducks). Han valdes som nummer 60 totalt i fjol och kommer från ett starkt U18-VM i våras. Han har också varit mycket bra i U20-sammanhang, där hans spel i Five Nations-turneringen i november väckte uppmärksamhet. Räkna med många skott mot mål från hans klubba.

I övrigt har Arttu Välilä en stabil säsong med Lukko och kan ta plats i topp fyra. Niklas Nykyri har varit en del av programmet i flera år och lär bli en allroundback som är pålitlig defensivt. Mitja Jokinen är något liten och jagar fortfarande sin första Liiga-poäng för säsongen, men som återvändare blir det intressant att se hur han används.

Ett namn saknas fortfarande här – mer om honom i draftavsnittet.

Finlands JVM-forwards

Här börjar det bli intressant. Aatos Koivu (Montreal Canadiens) har varit mycket bra för Finland genom hela sin karriär och var turneringens bästa spelare under World Junior Summer Showcase i april. Han har haft en okej säsong med TPS, men detta är turneringen som kan sätta honom på kartan igen. Om Koivu kan dominera som i somras – särskilt i powerplay – kan Finland överraska.

En annan U20-spelare som stuckit ut är Max Westergård (Philadelphia Flyers). Han var lysande i U20 Five Nations-turneringen förra månaden med fyra poäng i öppningsmatchen och ytterligare tre mot Sverige och Schweiz. Han har pendlat mellan SHL och den svenska juniorligan, där den 180 cm långe forwarden dominerat sin årskull. Han är Finlands mest kreativa spelare, och hans skridskoåkning är en enorm tillgång.

Frölundas Max Westergård väntas bli en nyckelspelare för Finland.

Foto: Magnus Andersson / BILDBYRÅN

Följer du WHL vet du hur bra både Julius Miettinen (Seattle Kraken) och Matias Vanhanen varit för Everett Silvertips. Miettinen är på väg mot 100 poäng och använder sin stora 193-cm-kropp för att dominera, särskilt framför mål. Vanhanen är bara 178 cm lång, men hans påverkan är desto större. Han blir Finlands viktigaste spelfördelare och är dessutom ett hot som skytt. Se upp för honom i numerärt överläge.

Därefter följer två Dallas Stars-val. Atte Joki är en stark tvåvägsforward som jobbar hårt utan puck. Han har också varit en av de mest produktiva U20-spelarna i Liiga, vilket bör ge honom gott om istid. Emil Hemming gör sitt tredje JVM efter att ha delat säsongen mellan AHL och OHL. Nu i Barrie Colts har han varit en av OHL:s mest dominerande yttrar. Frågan är om han kan fortsätta den trenden i Minnesota.

Två spelare som alltid levererar för sitt land är 2006-födda Joona Saarelainen (Tampa Bay Lightning) och Heikki Ruohonen (Philadelphia Flyers). Saarelainen är liten men smart och använder sin snabbhet för att vinna närkamper och skapa målchanser. Han har en stark säsong med KalPa och bör spela power play. Ruohonen såg mycket bra ut i somras och har anpassat sig väl till Harvard University, där han får allt mer istid. Båda lär bidra med sekundär offensiv.

Finska JVM-spelare aktuella för NHL-draften 2026

Juho Piiparinen har spelat sig in i diskussionen om topp 20 i draften. Den 185 cm långe backen är inte flashig, men han hanterar skickligt tufft motstånd i egen zon. Piiparinen är smart, defensivt ansvarsfull och kan stänga ner motståndare utan att hamna i problem. Han var en av Finlands bästa spelare på U18-VM i fjol och har snabbt klättrat på draftlistorna tack vare sitt mogna spel runt det egna målet.

Juho Piiparinen stiger på många draftrankingar. Foto: Steven Ellis/The Nation Network

NHL-lagen älskar stora centrar på runt 190 cm – och de kommer att gilla Oliver Suvanto. Den kraftfulle forwarden imponerade i Hlinka Gretzky Cup och har klarat sig bra mot seniorer i Liiga. Han dominerar inga poängligor, men är jobbig att möta och får regelbundet 2–3 skott på mål per match. Med Helenius borta kan Suvanto ta ett stort kliv fram.

Förväntningar på Finland i JVM 2026

Finland har gång på gång visat att de inte behöver stjärnspäckad talang för att göra avtryck. Förlusten av Helenius är ett hårt slag, och bredden räcker inte riktigt till för att kompensera – åtminstone på pappret. Det här laget brukar ofta behöva några matcher för att komma igång. 2007-kullen har haft det tufft internationellt, men kanske kan de mer rutinerade spelarna kliva fram. Just nu känns det dock som att resan tar slut i kvartsfinal.

Finlands spelschema i JVM 2026

Svenska tider anges

19 dec – mot Tyskland, 02.00 svensk tid (träningsmatch)

23 dec – mot USA, 01.00 (träningsmatch)

26 dec – mot Danmark, 21.30

28 dec – mot Lettland, 22.30

29 dec – mot Tjeckien, 21.30

31 dec – mot Kanada, 02.30

NHL-talanger i Finlands JVM-trupp

Målvakter:

Petteri Rimpinen (Los Angeles Kings)

Kim Saarinen (Seattle Kraken)

Backar:

Lasse Boelius (Anaheim Ducks)

Aron Kiviharju (Minnesota Wild)

Daniel Nieminen (Nashville Predators)

Veeti Väisänen (Utah Mammoth)

Forwards:

Emil Hemming (Dallas Stars)

Atte Joki (Dallas Stars)

Aatos Koivu (Montreal Canadiens)

Julius Miettinen (Seattle Kraken)

Kasper Pikkarainen (New Jersey Devils)

Heikki Ruohonen (Philadelphia Flyers)

Joona Saarelainen (Tampa Bay Lightning)

Max Westergård (Philadelphia Flyers)

Finlands trupp till JVM 2026

