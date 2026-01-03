Sverige mot Finland. Ivar Stenberg mot Max Westergård. Kanadas storseger innebär att Frölunda-talangerna möts i en JVM-semifinal.

– Jag kan inte avslöja något. Ni får se sen, säger finske talangen om sina knep efter skrällsegern mot USA.

Max Westergård och Ivar Stenberg ställs mot varandra i JVM-semifinal. Foto: Simon Eld och Bildbyrån (montage).

ST. PAUL/MINNESOTA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Till slut fick Finland sin revansch mot USA.

Efter förra årets finalförlust mot amerikanerna tog våra grannar i öst storfavoriterna hela vägen till en ny förlängning. Men den här gången gjorde man inte samma misstag. Nu, efter Arttu Valilas 4–3-avgörande under fredagen, står det klart att de får ett bekant motstånd i Sverige.

– Ingen trodde på det. Det var kul att vinna. Arttu Valila hänger där på overtime… det var riktigt coolt, säger finske Max Westergård i den mixade zonen direkt efter matchen och fortsätter.

– Jag blev chockad, och blev så glad… bara glad. Vi ledde 3–2 och sen hänger de 3–3. Jag tror alla trodde att USA skulle vinna, men vi tog det. Det är kanske det bästa jag varit med om.

Trodde du på att den var inne?

– Jag trodde nog att det var mål. Det var bara att hoppa in och fira med laget. Jag blev så glad när jag såg att den gick in.

– Jag spelade inte förra året, men det var många killar som ville ta revansch. Det var kul att vinna, fortsätter Westergård.

Westergård: ”Vet nog hur man kan stoppa honom”

Extra bekant blir det även för just Max Westergård som ställs mot Frölunda-kamraten Ivar Stenberg.

– Ja det blir speciellt. Jag får möta Ivar, så det blir kul, säger han och forsätter.

– Jag tror det blir en ännu tuffare match, men jag tror nog att vi har möjlighet att vinna den också.

– De har väl vunnit alla sina matcher, så det går ju bra för dem. De har också chans att vinna hela grejen, svarar han även innan det står klart att lagen ställs mot varandra.

Har du något knep för att stoppa honom?

– Nej, jag har inga trix, men jag vet nog hur man kan stoppa honom. Jag kan inte avslöja något. Ni får se sen.

Har ni pratat något med varandra under turneringen?

– Lite har vi snackat. Sen träffade jag honom idag efter deras match och innan vår match.

Gav han några tips för hur ni skulle slå USA?

– Nej, han gav inga tips, men han trodde också att vi hade bra möjlighet att vinna.

