När kvartsfinalen stod och vägde var det kapten Jack Berglund som klev fram för Sverige. Efter 6–3-segern mot Lettland tar lagkamraterna vid i hyllningskören.

– Hade de fått in en 2–1-puck eller något i den stilen så blir det en annan match, säger Love Härenstam till hockeysverige.se.

När nedsläpp låg bara var några minuter bort för fredagens kvartsfinal mot Lettland lyfte SVT betydelsen av Jack Berglund i det svenska JVM-laget. 16 spelade minuter senare var det han som klev fram och satte det där viktiga 2–1-målet som lade grunden för 6–3-segern.

Efter slutsignal tog hans lagkamrater vid i hyllningskören.

– Vi var hur lugna som helst. Vi visste om att vi skulle vinna det här. Det var inget snack om saken, säger Victor Eklund till hockeysverige.se i mixade zonen och fortsätter om Berglund.

– Det är kul. Han har varit grym hela turneringen. Jag tycker att vi är sjukt starka som grupp, och att han som kapten kan kliva fram är jättebra.

Love Härenstam, som räddade 13 av 16 skott mot Lettland fyller i.

– Såklart jätteviktigt. Hade de fått in en 2–1-puck eller något i den stilen så blir det en annan match. Han har varit bra för oss i hela turneringen. Det var skönt att han kunde kliva fram idag igen, säger han.

”Underbar person, och ännu bättre spelare”

Med sju poäng (3+4) på fem matcher är Berglund även delad poängkung i det svenska laget (med Anton Frondell och Alfons Freij).

– Han är viktig såklart. Han har gjort en väldigt fin turnering så här långt också. Det är lätt i sådana här matcher att det blir mycket prat, att coacherna pratar, och att spelarna pratar. Då behöver man någon i de där lägena som gör det. Du nämnde Jack, Frondell tycker jag också kliver fram och levererar på sina styrkor. Det är väldigt bra egenskaper som spelare i det läget, säger förbundskaptenen Magnus Hävelid direkt efter slutsignal.

Berglund har aldrig varit kapten tidigare under sin tid i Färjestad eller i landslaget, men är nu, enligt sina lagkamrater, självklar i rollen.

– Han är bra. Jättehärligt kille, snackar med alla och är en god gubbe, säger Eklund.

– Han är suverän. Han leder laget på ett bra sätt, både på och utanför isen, så jag kan inte klaga på något. Han är en underbar person, och en ännu bättre spelare, säger Härenstam.

Det återstår att se vilka Sverige möter i semifinal.

