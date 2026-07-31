Ryssland portas från VM – rasar mot beslutet

IIHF väljer att fortsatt stoppa Ryssland från VM.

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Sedan tidigare hade IIHF fattat beslut om att porta Ryssland från alla mästerskap framgent. Därmed skulle nationen inte tillåtas delta i något av förbundets mästerskap över säsongen 2026/27. Ryssland har däremot varit tydliga med att ta sig tillbaka till den internationell hockeyn och överklagade beslutet.

Den verkställande kommittén i IIHF gav då Ryssland rätt vilket öppnade dörren på glänt till att de skulle kunna välkomnas tillbaka in i världshockeyn . IIHF tilläts inte bannlysa Ryssland från alla mästerskap samtidigt, utan var tvungna att fatta enskilda beslut om ryskt deltagande för varje specifikt mästerskap över den kommande säsongen.

Nu har IIHF också kommit med sitt beslut. Ryssland önskan nekas av förbundet och nationen stoppas därför från herrarnas VM, JVM och U18-VM samt damernas U18-VM . Ett beslut kring Dam-VM kommer att fattas i november senare i år.

”Vid ett nyligen hållet möte gick rådet igenom och diskuterade bedömningen av varje enskilt IIHF-mästerskap för sig, med hänsyn till säkerhet, trygghet, praktisk genomförbarhet och tävlingarnas integritet i relation till det ryska ishockeyförbundets begäran om deltagande”, skriver IIHF i ett pressmeddelande .

Ryssland tänker överklaga IIHF:s beslut

Nyligen gick IOK ut med att ryska idrottare ska välkomnas tillbaka och kunna delta i OS igen från och med 2028. IIHF väljer dock alltså ett annat spår och hänvisar till säkerhetsfrågor som anledning till att Ryssland portas från hockeymästerskapen.

Det ryska ishockeyförbundet rasar dock mot beslutet och kommer att fortsätta driva frågan vidare. I ett uttalande skriver RHF att man kommer att överklaga till idrottens skiljedomsstol, CAS.

”Ryska ishockeyförbundet accepterar inte och förstår inte IIHF:s kortsiktiga hållning, som ignorerar Internationella olympiska kommitténs rekommendationer och inte överensstämmer med idén om idrotten, vars syfte är att förena människor över hela världen”, skriver RHF på sin hemsida .

Även om Ryssland stoppas från IIHF-turneringar har NHL öppnat dörren på glänt för att tillåta ryska spelare att delta i World Cup 2028. Legendaren Igor Larionov har då också uppgett att Ryssland ska klara för turneringen. Sedan tidigare har både Finland och Tjeckien har tidigare varit tydliga med att de inte vill att Ryssland tillåts spela i kommande mästerskap så som JVM, VM eller World Cup.

Även Sverige , med SIF:s ordförande Anders Larsson i spetsen, har varit tydliga med sin ställning i frågan.

– Vi anser att de båda länderna (Ryssland och Belarus), i rådande läge, inte ska tillåtas delta, skrev Anders Larsson i ett SMS till hockeysverige.se i början av juli.

Belarus välkomnas tillbaka – men stoppas från VM

Även om IIHF fortsatt har en hård linje mot Ryssland har de börjat släppa på linjen mot Belarus . Tidigare har förbundet beslutat att Belarus ska välkomnas tillbaka och få spela i U18-VM från och med nästa år. Sedan dess har dock Lettland aviserat för att de, i sådana fall, tänker vägra att spela mot Belarus.

Nu kommer IIHF med ett uppdaterat besked som innebär att Belarus fortsatt är portade från både herrarnas VM och JVM. Det skriver förbundet i ett pressmeddelande . Däremot verkar Belarus inte stoppas från att delta i damernas VM och U18-VM eller i herrarnas U18-VM.