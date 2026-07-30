Frölundas sportchef Fredrik Sjöström ger en inblick i klubbens jakt efter en toppcenter.

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Under en lång tid har Frölunda HC varit tydliga med sin ambition att värva en ledande toppcenter som ska driva laget framåt. Trots ett intensivt sökande har dock centern varit minst sagt svårfångad för Frölunda.

Frölunda har visat intresse för bland annat namn som Lukas Vejdemo, Jan Mysak och Nils Åman men trion har i stället valt spel i andra SHL-klubbar. Frölunda har också valt bort ett antal andra namn som har dykt upp i jakten på att få in rätt spelare. Det har därför märkts av en tydlig kritik från vissa supportrar kring att Frölunda inte lyckats få någon toppcenter på plats ännu.

Under torsdagen presenterade Frölunda ett tillskott i form av centern Linus Nässén. Han tillkommer dock endast på ett korttidsavtal, till att börja med, och ses inte som ett sätt att fylla hål i truppen när den stora centervärvningen hittills har uteblivit.

För hockeysverige.se berättar nu sportchefen Fredrik Sjöström om ambitionen att värva spelare innan SHL-säsongen börjar om drygt en och en halv månad.

– Vi letar fortfarande aktivt och skulle gärna vilja få in en spelare till innan seriestarten. Det är ingen hemlighet att vi har jagat efter en center, men inte fått till det. Där kommer vi att få fortsätta jaga, säger Sjöström och fortsätter:

– Sedan kan det vara så att vi väljer att gå på en vinge till innan säsongen börjar om inte den där centern som vi vill ha finns där för oss. Då kanske det är något som vi får titta på i ett lite senare skede. Vår målsättning är i alla fall att få in en forward till truppen innan säsongsstart.

Fredrik Sjöström: "Det har varit nära vid flera tillfällen"

Sökandet efter en center har minst sagt dragit ut på tiden och Fredrik Sjöström ger nu en inblick i varför klubben inte fått till någon värvning ännu.

– Det har varit lite svårt. Det är något som vi har jobbat länge med, ända från förra säsongen och under säsongen också. Vi har haft många spår och kollat på en rad olika namn men av olika anledningar har vi inte satt den. Ibland har spelare valt att gå till andra klubbar och vi har också haft några spår som vi hoppats mycket på men som sedan valt att stanna kvar i Nordamerika.

– Det är klart att det hade varit optimalt om vi hade kunnat få den pusselbiten på plats men vi kan inte hänga läpp över det. Vi tycker att vi har ett starkt lag i övrigt ändå och kommer vara konkurrenskraftiga i vilket fall.

Frölunda fanns med i jakten på Nils Åman, innan denne i stället valde spel i Djurgården.

Foto: Bob Frid-USA TODAY Sports

En del supportar har ju börjat reagera på att centervärvningen inte blivit av än, känner ni själva en frustration kring att inte ha lyckats få klart något?

– Det förstår vi ju såklart. Sedan om vi känner en frustration… Det är klart att vi har haft förhoppningar om att få klart med något och det har varit nära vid ett flertal tillfällen. Sedan har man fått några nej och det är klart att det kan kännas surt emellanåt, men det är bara att kriga på. Vi kan inte gå runt och tycka synd om oss själva utan det är bara att fortsätta jobba på.

"Om det är rätt eller fel får andra spekulera i"

Många inom hockeybranschen vittnar om att det är en väldigt tunn marknad i år och att det saknas kvalitéspelare som kan vara tillskott för SHL-klubbarna.

Upplever du det också så, har det varit färre spelare tillgängliga än vad ni hade trott?

– Det är lite olika på olika positioner kring hur många spelare det har funnits. Sedan är det kanske just på centermarknaden där det har varit ganska tunt, tycker vi. Så var det redan under förra säsongen, men man hoppas och tror att det kommer att komma lite fler spelare än vad det har gjort hittills. Just så som marknaden är har vi ändå haft det lite på känn att det kan barka åt det hållet att det är lite tunnare nu.

Fredrik Sjöström bekräftar att Frölunda har valt bort vissa spelare.

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Andra lag har ändå värvat centrar och ni har ju valt bort en del spelare. Har ni lagt ribban lite för högt i sökandet?

– Jag köper frågan och ja, till viss del kanske. Sedan ska det alltid kännas rätt också. Vi har haft möjligheten med en rad spelare men inte känt att det har klaffat av olika anledningar. Då känner vi att vi inte vill göra en värvning där vi inte riktigt känner att det passar, eller att det inte är vad vi vill ha eller behöver. Då har vi valt att avstå i stället, om det är rätt eller fel får andra spekulera i.

Ni vill inte göra en värvning bara för att värva någon.

– Alla får ju själva göra sitt val och vi har haft många namn uppe men har valt att hålla oss lite kalla också.

Frölunda kan byta spår: "Då kommer vi agera"

Oavsett hur det går med centerjakten fram till SHL-premiären 19 september avser Frölunda ändå att värva en spelare. Enligt Fredrik Sjöström skulle klubben då kunna byta spår och satsa på en ytterforward innan säsongsstarten.

– Det skulle det kunna bli, absolut. Om vi inte känner att centern finns där innan säsongen börjar, då kan vi skifta fokus och gå på en vinge. Sedan är det samma sak där att vi ska känna att det är någon som gör oss bättre och gör så att laget blir starkare. Om vi hittar det, då kommer vi att agera. Sedan, om det blir så, kommer det inte förta från vår jakt på en center utan den kommer fortgå även längre fram.

Oskar Olausson, Bosse Meijer och Liam Dower Nilsson är alla alternativ som centrar i Frölundas lag.

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Kan tvingas till intern lösning: "Absolut på kartan"

Frölunda har primärt värvat ytterforwards i form av Samuel Fagemo, Patrik Puistola, Oskar Olausson och Liam Dower Nilsson. Däremot är Dower Nilsson center i grunden, även om han har spelat som ytterforward i Björklöven de senaste åren, och skulle kunna vara ett alternativ för Frölunda. Olausson är egentligen ingen naturlig center men skulle också kunna spela där vid behov.

Samtidigt har klubben även 17-årige Bosse Meijer på väg upp som en väldigt talangfull center och han skulle också kunna få chansen i SHL, om värvningen av en toppcenter fortsätter att gäcka Frölunda.

– Vi kommer nog att testa lite olika varianter för att se om vi kan hitta något som vi tycker funkar på ett bra sätt. Det är absolut på kartan med en intern lösning här i inledningen, avslutar Fredrik Sjöström.

Detta är den första delen av en längre intervju med Fredrik Sjöström. Håll utkik på Hockeysverige.se för den andra delen om Frölundas lagbygge i morgon (fredag).