Linus Funck imponerade rejält - och kan hålla på att spela till sig en JVM-plats.

Foto: Jonathan Näckstrand/Bildbyrån

Den här texten publicerades ursprungligen på DailyFaceoff.com och har översatts till svenska.



Sverige och Kanada stod båda för vändningar under den näst sista speldagen av World Junior Summer Showcase 2026 i Windsor, Ontario.

Den första matchen blev en blandad historia för både Sverige och USA. Sverige hade en tuff inledning och hamnade till och med i ett 2–0-underläge. Men fem raka svenska mål gav Juniorkronorna sin andra raka vändningsseger, samtidigt som de amerikanska supportrar som tagit den korta resan över gränsen fick se sitt lag förlora med 5–2.

Den senare matchen mellan Kanada och Finland bjöd på ännu mer hetta. Den första perioden var jämn, där båda lagen spelade fysiskt. Med drygt 30 sekunder kvar av den första perioden pricksköt Julius Saari upp en handledare i krysset och gav Finland ledningen med 1–0. Eetu Orpana utökade ledningen innan halva matchen var spelad, och Jesse Pärssinen fyllde därefter på med ytterligare ett mål. Kanada svarade sedan med tre raka mål sent i den andra perioden. Dima Zhilkin gjorde två av dem och Keaton Verhoeff kvitterade sent för att bädda för en dramatisk tredje period. Mål från Caleb Desnoyers och Jackson Smith avgjorde sedan matchen och säkrade en 5–3-seger – Kanadas första under veckan.

Samtliga fyra lag är spellediga i morgon innan turneringen avslutas med två rivalmöten på lördag. Sverige och Finland inleder i WFCU Centre klockan 18:00 svensk tid, medan Kanada och USA avslutar turneringen klockan 22:00 svensk tid.

Läs mer om Sveriges seger här!

Här är spelarna som stack ut under nattens matcher:

Sverige 5, USA 2

Sverige

#35 Måns Goos, målvakt (Dallas Stars): Goos såg lite svajig ut under den första halvan av matchen och verkade inte riktigt bekväm. Men efter paus var det en helt annan målvakt, och han var en av de främsta anledningarna till att Sverige lyckades vända och vinna. Jag har haft vissa frågetecken kring hans spel eftersom det känns som att han, trots sin storlek, tappar pucken ur sikte lite för ofta och inte alltid har den positionssäkerhet man önskar. Men ingen kan ifrågasätta Goos atletiska förmåga. Den enorma plockhandsräddningen i den tredje perioden blev ett matchavgörande ögonblick för svenskarna. Jag tycker att Goos just nu leder kampen om rollen som Sveriges reservmålvakt i vinter.

#6 Linus Funck, back (Colorado Avalanche): Funck gjorde bara fyra mål på 65 grundseriematcher med London Knights i OHL förra säsongen, så det var överraskande att se honom göra två mål i kväll. Avalanches val i fjärde rundan är en fysisk back som främst fokuserar på att döda motståndarnas anfall. Han är skicklig på att få undan pucken från farliga ytor, men har aldrig varit känd som någon stor målskytt. Men oj, vilka två kanonskott han bjöd på i dag. En mycket stark insats av en spelare som borde ha goda möjligheter att ta en plats i den slutliga JVM-truppen.

#17 Torkel Jennersjö, forward: Ett extra omnämnande till Jennersjö – han har ett av turneringens bästa namn. Han är en riktig slitvarg som aldrig ger upp en situation förrän han verkligen har tömt allt han har. Jennersjö gjorde två mål i dag, där det första – segermålet – kom efter att han tryckte in en retur direkt efter en tekning. Trots sin mindre storlek är han en mycket tuff spelare, mycket tack vare att han spelar helt utan hänsyn till sin egen säkerhet. Jag har verkligen uppskattat att se honom spela i Windsor.

#28 Leo Sundqvist, forward: Så där kan man ju också sätta avtryck framför ögonen på scouterna. Den odraftade ytterforwarden stod för ett mål och två assist i dag, och det kändes som att han knappt slog en enda felpassning. Sundqvist verkar aldrig bli stressad under press, vilket gör honom effektiv även i det defensiva spelet. Jag gillar hans arbetskapacitet och sättet han alltid letar efter möjligheter att få pucken framåt, oavsett hur.

USA

#34 Carter Amico, back (Philadelphia Flyers): Var kom egentligen den här turneringen ifrån? Under två år i USA:s National Team Development Program gjorde Amico bara ett mål. Förra säsongen blev det ett mål i grundserien och sedan tre i slutspelet. Det kändes som ett genombrott för en spelare som knappt fått iväg några skott på mål sedan han var omkring 13 år gammal. Men Amico har varit enastående i den här turneringen och skapat högklassiga målchanser varje kväll. Han är en av spelarna som verkligen behövde spela sig till en plats i den ordinarie JVM-truppen, och det känns som att han har varit en av de mest inflytelserika backarna – bortsett från Chase Reid. Han gjorde mål i dagens match, men det dömdes bort för spel i målgården. Synd, för med tanke på hur bra han spelade kändes det som att han verkligen förtjänade det målet.

#14 L.J. Mooney, forward (Montreal Canadiens): Canadiens-supportrarna har varit väldigt entusiastiska över Mooney, och det är lätt att förstå varför. Den lille, men tekniske, ytterforwarden hittar gång på gång skottlägen över hela offensiv zon och belönades med ett mål i dag. När han inte har varit med i laget har man tydligt märkt att USA:s offensiv inte varit lika dynamisk. Med honom på isen är det däremot en mycket farlig offensiv att försöka stoppa. Mooney kommer att spela en stor roll för USA i december tack vare sin outtröttliga energi. Det känns som att han är byggd för att leverera i stora matcher eftersom han spelar med så mycket fart, intensitet och skicklighet.

Kanada 5, Finland 3

Kanada

#9 Cole Reschny, center (Calgary Flames): Reschny stod utanför laguppställningen i går mot Sverige, men var en av Kanadas bästa spelare i dag. Han var inblandad överallt, satte in tacklingar i båda ändar av isen och skapade samtidigt flera högklassiga målchanser. Reschny noterades för en assist till Kanadas första mål och kämpade sedan stenhårt mot en finsk back för att spela fram till lagets tredje mål. Hans förmåga att vara delaktig över hela isen och driva spelet är en av de främsta anledningarna till att han kommer att utmana om rollen som Kanadas förstacenter i vinter. Jag hoppas att vi får se honom tillbaka i laguppställningen mot USA på lördag.

#18 Caleb Desnoyers, center (Utah Mammoth): Desnoyers har dragits med skador de senaste åren, så jag var nyfiken på att se hur fysiskt han skulle spela i dag. Bara under de första tio minuterna delade han ut fyra rejäla tacklingar och drog dessutom på sig en utvisning mot motståndarna under en fantastisk första period från den blivande NHL-forwarden. Han gjorde sedan det viktiga 4–3-målet tidigt i den tredje perioden och svängde därmed momentumet till Kanadas fördel. Om Desnoyers inte spelar hela säsongen i Utah kommer han att utmana om rollen som Kanadas förstacenter. Det skulle vara enormt viktigt för Kanada – hans mångsidighet är ovärderlig.

#22 Dima Zhilkin, forward (NHL-draften 2027): Vilken kväll för den draftaktuelle ytterforwarden. Zhilkin gjorde två mål, och båda kom efter mycket vackra prestationer där han tvingade backarna att lämna blålinjen för att jaga honom när han smög sig fri bakom försvaret. Zhilkin är en naturkraft som är oerhört svår att kontrollera. Han är kanske inte den största spelaren, men han spelar med en imponerande råstyrka. Och händerna? Ja, de är förbaskat imponerande.

Finland

#5 Julius Saari, back: Saari hade varit ganska anonym inför dagens match, men stod nu för ett mål och en assist. Det kändes som att han var fullt fokuserad från första nedsläpp, spelade fysiskt och tog många kloka beslut med pucken. Saari är en stabil tvåvägsback som använder sin skridskoåkning för att dominera puckinnehavet. En rolig detalj: dagens mål var hans första för Finlands juniorlandslag sedan U16-säsongen 2022–23.

#7 Vertti Svensk, back (Los Angeles Kings): Det är svårt att bortse från Svensks attraktionskraft. Kings-prospektet är en fantastisk skridskoåkare – den bästa på Finlands backsida. Han rör sig så följsamt och transporterar pucken i hög fart på ett imponerande sätt. Han använder sitt fotarbete för att snabbt ta sig förbi forecheckande motståndare och väja undan press längs sargen. Min största oro kring honom inför draften var beslutsfattandet under press, men det verkade inte skapa några större problem för honom i dag.

#19 Jesse Pärssinen, forward: Pärssinen stod för ännu en fin insats i dag. Han har ett riktigt vasst handledsskott, vilket han visade prov på vid 3–0-målet. Han försöker alltid skapa offensiva lösningar, oavsett situation. Mot spelare i sin egen åldersgrupp är det här hans naturliga spelstil – han letar efter de ytor som inte finns när han spelar mot seniorer. Jag förväntar mig att Pärssinen kommer att vara en nyckelspelare för Finland när matcherna verkligen gäller.