IOK:s beslut: Välkomnar alla ryssar tillbaka

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Efter Rysslands fullskaliga och olagliga invasion av Ukrarina efter vinter-OS 2022 stängde IOK av den ryska olympiska kommittén från att deltaga i OS. Sedan dess har endast ett fåtal ryska idrottare fått tävla, men under neutral flagg.

Från och med sommar-OS 2028 hävs emellertid avstängningen. Alla ryska idrottare är då återigen välkomna att deltaga, skriver IOK på sin hemsida.

"Beslutet fattades efter en grundlig analys av IOK:s juridiska kommission, som konstaterade att ROK inte längre har några regionala idrottsorganisationer i områden som faller under den Ukrainas nationella olympiska kommittés jurisdiktion bland sina medlemmar.

Dessutom bekräftade ROK att organisationen varken bedriver eller kommer att bedriva någon verksamhet i dessa områden.

IOK:s verkställande styrelse kommer att fortsätta att noggrant övervaka situationen vad gäller eventuella aktiviteter från ROK i dessa territorier och förbehåller sig rätten att vidta ytterligare åtgärder om det bedöms vara nödvändigt", skriver man.

Ryssland välkomnas tillbaka till OS

I samma pressmeddelande skriver de också att de alltjämt fördömer den ryska invasionen, och stöttar Ukraina och dess olympiska kommitté.

"IOK fortsätter att stå i solidaritet med Ukrainas olympiska rörelse", skriver de bland annat.

IOK meddelar också att man ännu inte tagit något besked runt den ryska flaggan och nationalsången under OS.

"IOK kommer att fatta beslut om användningen av den ryska flaggan, nationalsången, färgerna eller andra nationella symboler vid de olympiska spelen vid en lämplig tidpunkt".

Vann guld 2018



Det här innebär att Ryssland med största sannolikhet kommer få vara med och spela OS-ishockeyn 2030.

De två senaste gångerna de var med i OS-turneringen, 2018 och 2022, fick de inte spela under rysk flagg utan kallades "Olympiska idrottare från Ryssland". 2018 vann man guld på herrsidan och 2022 blev det silver.