Ryska spelare tillåts spela i NHL:s tre-mot-tre-turnering nästa år.

Nu uppger Igor Larionov att det är ett första steg mot att Ryssland ska delta i World Cup 2028.

– Enligt mina källor kommer Ryssland att delta, säger legendaren till Match TV.

Igor Larionov menar att Ryssland kommer att få spela i World Cup 2028. Foto: Ludvig Thunman/Bildbyrån

Nyligen meddelade NHL att de testar ett nytt grepp under All Star-helgen. Det ska spelas en internationell turnering i tre mot tre där fem landslag deltar. Det kommer att vara Sverige, Finland, Kanada och USA samt ett femte ”världslag” med spelare från övriga nationer.

Där kommer ryska spelare att få tävla internationellt för första gången sedan Rysslands anfallskrig mot Ukraina. De ryska spelarna kommer dock alltså inte att tävla under egen flagg utan deltar i ”världslaget”.

Enligt den ryska legendaren Igor Larionov, som är med i Triple Gold Club och vann tre Stanley Cup-titlar med Detroit Red Wings, är det ett första steg mot World Cup 2028. Larionov uppger nu att han fått information om att Ryssland ska tillåts spela i World Cup, som arrangeras av NHL 2028.

– Innan de antog det här formatet (tre-mot-tre-turneringen, reds.anm.) höll de förmodligen ett ligamöte och rådfrågade spelarfacket. Jag var inte där, så jag känner inte till detaljerna. Men om våra killar spelar där är det redan ett bra steg inför att de kommer att tävla i World Cup 2028. Det är en separat tävling under NHL:s beskydd, och enligt mina källor kommer Ryssland att delta. Vad jag hör ska ryska landslag också kunna spela i IIHF-turneringar inom en snar framtid, säger Larionov till Match TV.

Per Igor Larionov, Russia will compete in the 2028 World Cup of Hockey which is hosted in Prague, Calgary and Edmonton. — World Hockey Report (@worldhockeyrpt) June 4, 2026

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I mars meddelade NHL att World Cup 2028 kommer att spelas i Prag, Calgary och Edmonton. Där kommer gruppspelet att avgöras i Prag och Calgary, innan lagen som gått vidare reser till Edmonton för att spela semifinal och final. Det är också klart att åtta lag kommer att delta i mästerskapet – men det är inte känt vilka nationer som kommer att vara med.

Detta på grund av att NHL har en diskussion kring ifall Ryssland ska tillåtas medverka eller inte. Tidigare har det uppgetts att Sverige, Finland och Tjeckien kan nobba turneringen om Ryssland bjuds in till World Cup. NHL har däremot dementerat att Ryssland ska spela World Cup och menar att nationen inte kommer vara välkommen så länge kriget i Ukraina pågår.

Enligt Igor Larionov, som bland annat var med i diskussionerna om Rysslands deltagande i OS 2026, ska Ryssland däremot få spela i World Cup 2028.