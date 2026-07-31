Succé för Juniorkronorna – ny mäktig vändning

Leo Sundqvist hade show för Magnus Hävelids juniorkronor.

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Sverige fick en minst sagt svajig inledning på World Junior Summer Showcase som är det första testet inför vinterns JVM . Juniorkronorna inledde med två raka förluster, 1–6 och 4–6 , mot USA Blue och USA White.

Natten till torsdag studsade Sverige dock tillbaka genom att besegra Kanada med 5–3 . Trots underläge 2–3 med mindre än tio minuter kvar gjorde Juniorkronorna tre snabba mål, där Theo Stockselius blev hjälte med två fullträffar för att vinna matchen.

I natt ställdes Sverige mot USA, som kombinerat lagen Blue och White med en ny spetsad trupp. Där hamnade Juniorkronorna återigen i ett underläge. USA tog ledningen med 2–0 i andra perioden och Hävelids mannar var i ett utsatt läge.

Funck, Sundqvist och Jennersjö bakom Juniorkronornas vändning

Då klev Linus Funck in i handlingarna. Den tidigare Luleåbacken, som numera spelar juniorhockey i Kanada, reducerade i powerplay mot slutet av andra perioden. När den tredje perioden var det återigen Funck som klev fram och kvitterade till 2–2.

Likaläget stod sig fram till att det återstod sju och en halv minut. Då var det Torkel Jennersjö, som ska spela på college nästa år, som gav Sverige ledningen i matchen. USA pressade därefter på för en kvittering men Juniorkronorna kunde därefter punktera matchen med mål av Leo Sundqvist samt Jennerjö i tom kasse.

Brynästalangen Leo Sundqvist var framträdande för Sverige i matchen och stod för 1+2 i vändningen mot USA. Linus Funck och Torkel Jennersjö stod också för avgörande insatser med två mål vardera. Luleås backtalang William Håkansson stod för två assist och även Theo Stockselius, Alexander Command och Melvin Novotny noterades för passningspoäng i vinsten. Måns Goos stod för en stark insats i målet och räddade 27 av 29 skott.

Juniorkronorna har nu repat sig efter de inledande förlusterna och har två raka segrar i World Junior Summer Showcase. I helgen avslutas turneringen när Sverige ställs mot Finland på lördag.

Sverige – USA 5–2 (0–0,1–2,4–0)

Sverige: Linus Funck 2, Torkel Jennersjö 2, Leo Sundqvist.

USA: L.J. Mooney, Nick Bogas.

Juniorkronornas trupp till World Junior Summer Showcase

Målvakter:

Isak Sörqvist, Luleå HF

Kevin Törnblom, Örebro HK (2008)

Måns Goos, Färjestad BK

Backar:

Oliwer Sjöström, Luleå HF

Malte Gustafsson, HV71 (2008)

Linus Funck, London Knights

Theodor Hallquisth, Örebro HK

Rocky Langvardt, Leksands IF

Ola Palme, Växjö Lakers HC (2008)

William Håkansson, Luleå HF

Axel Bröngel-Larsson, Youngstown Phantoms



Forwards:

Jakob Ihs Wozniak, Luleå HF

Milton Gästrin, Brynäs IF

Filip Ekberg, Ottawa 67's

Alexander Command, Örebro HK (2008)

Torkel Jennersjö, Dubuque Fighting Saints

Theo Stockselius, Djurgårdens IF

Elton Hermansson, MoDo Hockey (2008)

Leo Sundqvist, Brynäs IF

Loke Krantz, Linköping HC

Isac Nilsson, IF Malmö Redhawks

Viktor Klingsell, Skellefteå AIK

Eric Nilson, Michigan State University

Melvin Novotny, Muskegon Lumberjacks

Morgan Anderberg, Växjö Lakers HC