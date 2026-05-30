IIHF har släppt in Belarus i värmen igen. Nationen kommer att vara med i herrarnas U18-VM – men Lettland vägrar att spela mot dem.

— Det lettiska hockeyförbundet planerar att delta i turneringen, men planerar inte att spela matcher mot det belarusiska landslaget, säger deras generalsekreterare Roberts Pļāvējs, enligt LSM.

Ryssland fick igenom sin överklagan och IIHF:s bannlysning mot nationen kvarstår inte. Samtidigt är det en bra bit kvar innan nationen är tillbaka i värmen. IIHF kommer nu att turnering för turnering ta ett beslut om deras deltagande. Klart är däremot att Belarus är välkomna i herrarnas U18-VM nästa år.

Nationen har precis som Ryssland varit avstängda från internationella turneringar de senaste åren.

Bakgrunden är invasionskriget i Ukraina. Där Belarus har varit Rysslands allierade och aktivt bidragit till invasionen av landet. När de nu välkomnas tillbaka till ett IIHF-mästerskap tas det inte emot speciellt bra. Lettland ger nu redan ett besked om att man inte kommer att spela mot nationen.

Det tack vare en lag i landet som faktiskt förbjuder dem att spela mot Belarus eller Ryssland.

— Att angriparländerna återvänder till den internationella idrottsscenen medan kriget i Ukraina fortsätter står i klar motsättning till idrottens och den olympiska rörelsens grundläggande värderingar, säger Lettlands utbildnings- och vetenskapsministerium.

Den stora kontroversen kring beslutet att välkomna Belarus har varit att de får börja i den högsta divisionen. Något som gör att Schweiz, som vann b-VM, inte är välkomna nästa år.