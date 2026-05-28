Ryssland försöker ta sig in i den internationella hockeyn igen. Sedan beskedet kom att de är bannlysta även nästa säsong har de överklagat – och nu fått rätt.

IIHF bestämde i januari att Ryssland inte är tillåtna att delat i internationella turneringar säsongen 26/27. Det inkluderar mästerskap som senior-VM på dam- och herrsidan samt juniorvärldsmästerskap. Det ryska ishockeyförbundet valde då att överklaga beslutet. Där de inte höll med om punkten där IIHF menade att landet bidrar till en säkerhetsrisk.

Disciplinnämnden i det internationella ishockeyförbundet har granskat överklagan – och gett dem rätt.

Enligt nämnden har det inte visats tillräckligt med bevis för att det ska gå att konstatera att Ryssland utgör en säkerhetsrisk. Ryssland får därmed rätt i sin överklagan. Det innebär däremot inte att Ryssland automatiskt är tillbaka i den internationella ishockeyn. Däremot ser de det här beslutet som en stor seger i vägen tillbaka.

”Tack vare gemensamma insatser från det ryska ishockeyförbundet och det ryska idrottsministeriet har betydande framsteg gjorts för att få tillbaka det ryska landslaget till den internationella arenan,” skriver RIHF i ett uttalande.

Det ryska förbundet skriver att de fortsatt kommer att arbeta hårt för att få tillbaka sina landslag till de internationella arenorna. Samtidigt ligger frågan nu återigen hos IIHF. Det tidigare beslutet att bannlysa Ryssland är nu upphävt. Därmed kommer IIHF att behöva ta ett nytt beslut kring nationens vara eller icke vara i internationell hockey.

Ryssland har sedan 2022 varit bannlysta från den internationella scenen. Det till följd av deras invasionskrig mot Ukraina. Landet har nu missat fem världsmästerskap samtidigt som kriget fortfarande pågår.