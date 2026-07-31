Robin Kovács har till slut gjort sitt val.

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Under i princip hela lågsäsongen har Robin Kovács framtid varit en av de största snackisarna. Han hade ursprungligen ett kontrakt med Linköping som gällde till 2028 men kopplades ihop med en flytt utomlands. Samtidigt gick det även flitiga rykten om att en återkomst till AIK kunde bli aktuell för Kovács.

I slutet av april bekräftade Linköping att man gick skilda vägar med Robin Kovács och bröt kontraktet. Det mesta såg då ut att peka mot att Kovács skulle hem till Stockholm och spela för AIK. Enligt Expressen var en affär med AIK till och med muntligt klar , men sedan sprack övergången.

AIK gick själva ut på sin hemsida och bekräftade att man bröt förhandlingarna med Kovács . Anledningen ska ha varit försäkringsfrågan i avtalet mellan Kovács och AIK.

Därefter har dock AIK återigen dykt upp som ett möjligt alternativ för Robin Kovács men samtidigt har han också kopplats ihop med en flytt till Tjeckien samt ryktats ha intresse från KHL .

Robin Kovács klar för Björklöven

Nu verkar dock stjärnan slutligen ha gjort sitt val inför den kommande säsongen.

Det är Expressen som uppger att Robin Kovács nobbar en flytt till AIK. Tidigare har Linköping satt stopp för att Kovács ska kunna hamna i en annan SHL-klubb, men det är nu något som har löst sig vilket innebär att Kovács kan spela i SHL. Då ska han ha kommit överens om ett avtal med nykomlingen Björklöven.

I Björklöven ser Robin Kovács ut att bli den sista pusselbiten in i lagbygget och “Löven” är därmed klara med truppen inför återkomsten till SHL.

Robin Kovács har varit en toppspelare i SHL under flera års tid. Han imponerade först i HockeyAllsvenskan med AIK som junior och vann Guldgallret både 2015 och 2016. Efter en säsong i New York Rangers organisation flyttade Kovács hem till Sverige och skrev på för Luleå . Efter ett par år i Norrbotten flyttade stjärnan ner till Örebro där han tog sitt spel till nästa nivå. Han gjorde 38 och 41 poäng under två säsonger i Örebro vilket ledde till att han fick ett kontrakt av schweiziska Lausanne.

2024 återvände Kovács återigen till SHL och skrev på för Linköping. Förra säsongen stod han sedan för sin bästa säsong i karriären. Robin Kovács var en av SHL:s bästa offensiva spelare med 23 mål och 47 poäng på 50 matcher. Han kom därmed trea i skytteligan och sexa i poängligan.

Nu kommer Kovács att spetsa Björklövens lag, som blir hans fjärde klubbadress i SHL.