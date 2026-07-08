Förbundets svar - efter IOK:s Rysslandsbesked

Anders Larsson om Rysslands återkomst i OS. Foto: Bildbyrån

De internationella idrottsförbundets dörr mot ryska idrottare har allt mer öppnats på glänt. FIFA uppges överväga en rysk comeback i mästerskapskvalen, NHL sägs vilja ha med Ryssland i World Cup 2028 och det ryska hockeyförbundet har också överklagat IIHF:s avstängning och hoppas på att få vara med i såväl VM som Junior-VM.

– I rådande läge ser vi ett ryskt deltagande som helt otänkbart, sade det svenska ishockeyförbundets ordförande Anders Larsson till SVT för en månad sedan.

"Svensk ishockeys uppfattning är oförändrad"

Igår kom också beskedet att IOK välkomnar alla ryska idrottare tillbaka från och med OS i Los Angeles 2028 . Man häver den avstängning som gällt mot den ryska olympiska kommittén sedan 2023.

"Beslutet fattades efter en grundlig analys av IOK:s juridiska kommission, som konstaterade att ROK inte längre har några regionala idrottsorganisationer i områden som faller under den Ukrainas nationella olympiska kommittés jurisdiktion bland sina medlemmar.

Dessutom bekräftade ROK att organisationen varken bedriver eller kommer att bedriva någon verksamhet i dessa områden.

IOK:s verkställande styrelse kommer att fortsätta att noggrant övervaka situationen vad gäller eventuella aktiviteter från ROK i dessa territorier och förbehåller sig rätten att vidta ytterligare åtgärder om det bedöms vara nödvändigt", skrev man i ett pressmeddelande.

Därmed kommer Ryssland få vara med och spela i ishockeyturneringen i OS 2030. Nu uttalar sig det svenska ishockeyförbundet om den nyuppkomna situationen.

– Svensk ishockeys uppfattning om Rysslands och Belarus deltagande är oförändrad, skriver Anders Larsson i ett SMS till hockeysverige.se.

– Vi anser att de båda länderna, i rådande läge, inte ska tillåtas delta.

Tvingades spela under neutral flagg

Larsson är vice ordförande i den svenska olympiska kommittén och satsar dessutom på att bli vice president i det internationella ishockeyförbundet. Han menar dock på att OS-beskedet påverkar ishockeyn först på längre sikt.

– Gårdagens IOK-besked handlar om OS och nästa vinter-OS är som bekant först 2030.

De två senaste gångerna Ryssland var med i OS-turneringen, 2018 och 2022, fick de inte spela under rysk flagg utan kallades "Olympiska idrottare från Ryssland". Varken den ryska flaggan eller ryska nationalsången fick associeras med laget.

2018 vann man guld på herrsidan och 2022 blev det silver. Damerna slutade fyra 2018 och åkte ut i kvartsfinal 2022.