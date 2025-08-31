Måns Karlssons SHL-analyser är tillbaka. Precis som vanligt har han betygsatt samtliga spelare i SHL – och har helt och hållet baserat sina tabelltips för säsongen 2025/2026 på det. Idag: Malmö.

Betygsätter alla spelare – tre får högsta betyg.

Tveksam till målvaktsbeslutet.

Backsidan – kan han ersätta Thomson?

Stjärnan hyllas: ”En av mina favoriter”

Så mycket betyder stjärnfinländarna.

Där finns oron.

Siffrorna som visar Kollars lyft.

Så kan de ställa upp – kedjor och backpar.

Där hamnar de i snitt-tabellen.

Malmö inleder säsongen med en match mot Luleå, lördagen den 13:e september. Här hittar du hela Malmös spelschema.

SÄSONGENS SPELARTRUPP – SPELARE FÖR SPELARE

Betygsskala 1-5 röda Hockeysverigesymboler:

= Oprövad/På gränsen till SHL-klass

= Okej SHL-spelare

= Bra SHL-spelare

= Riktigt bra SHL-spelare

= En spelare på hög Europanivå