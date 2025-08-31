Malmö: Stor analys – betyg på alla spelare
Måns Karlssons SHL-analyser är tillbaka. Precis som vanligt har han betygsatt samtliga spelare i SHL – och har helt och hållet baserat sina tabelltips för säsongen 2025/2026 på det. Idag: Malmö.
- Betygsätter alla spelare – tre får högsta betyg.
- Tveksam till målvaktsbeslutet.
- Backsidan – kan han ersätta Thomson?
- Stjärnan hyllas: ”En av mina favoriter”
- Så mycket betyder stjärnfinländarna.
- Där finns oron.
- Siffrorna som visar Kollars lyft.
- Så kan de ställa upp – kedjor och backpar.
- Där hamnar de i snitt-tabellen.
Malmö inleder säsongen med en match mot Luleå, lördagen den 13:e september. Här hittar du hela Malmös spelschema.
SÄSONGENS SPELARTRUPP – SPELARE FÖR SPELARE
Betygsskala 1-5 röda Hockeysverigesymboler:
= Oprövad/På gränsen till SHL-klass
= Okej SHL-spelare
= Bra SHL-spelare
= Riktigt bra SHL-spelare
= En spelare på hög Europanivå
