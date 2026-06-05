35 år gammal med över 1 000 NHL-matcher på meritlistan. En avdankad spelare som bara kommer hem för att han är less på att flyttas runt i NHL? Nej, inte alls. Marcus Johansson kommer att bli en perfekt injektion för Färjestad.

Jag ska erkänna att jag är överraskad.

Efter den typ av säsong som Marcus Johansson hade i NHL – den poängmässigt näst bästa i hela karriären – trodde jag inte att det här skulle bli sommaren. Sommaren då han slutligen gjorde den där flytten som Färjestads supportrar trånat efter i flera år.

35 år gammal stod han för 49 poäng och var stundtals en av Minnesota Wilds bästa forwards. Det var den typen av säsong som borde ha kunnat generera ytterligare ett välbetalt NHL-kontrakt – om Johansson hade velat.

Superdeal: Läs allt på Hockeysverige Plus – hela sommaren – för en krona