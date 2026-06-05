Tidigare storspelaren får nytt jobb – i Filip Forsbergs klubb

Filip Forsbergs Nashville Predators fortsätter att forma om sin hockeyledning. Nu står det klart att den tidigare NHL-stjärnan Rob Blake ansluter till organisationen som ny vice president för hockeyverksamheten.

Rob Blake är tillbaka i NHL.

Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

En tidigare general manager i NHL tar nu nästa steg i karriären.

På fredagen meddelade Nashville Predators nye general manager Chris MacFarland att klubben har anställt Rob Blake som ny vice president för hockeyverksamheten.

MacFarland beskriver rekryteringen som ett betydande tillskott till klubbens ledningsgrupp.

– Vi är mycket glada över att välkomna Rob Blake till Nashville Predators som vice president för hockeyverksamheten. Han besitter enorm erfarenhet inom hockeyledning och jag kommer att förlita mig på hans kunskap inom många områden när vi arbetar för att bygga ett vinnande lag i Smashville, säger MacFarland i ett pressmeddelande.

Blake ser fram emot att påbörja sitt nya uppdrag i Tennessee.

– Min familj och jag är mycket glada över att få bli en del av Predators organisation och jag vill tacka Chris MacFarland för förtroendet. Det här är en klubb med en stark historia och en mycket ljus framtid. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med Chris, som är en av ligans främsta general managers, och bygga något speciellt här i Nashville, säger Blake.

Rob Blake var general manager för Los Angeles Kings i åtta år

Blake kommer närmast från rollen som general manager för Los Angeles Kings, en position han innehade från 2017 fram till slutet av säsongen 2024/25. Under hans ledning etablerade sig Kings åter som ett konkurrenskraftigt slutspelslag efter flera tunga år. Samtidigt blev fyra raka slutspelsuttåg mot Edmonton Oilers och stjärnan Connor McDavid en bidragande orsak till att klubben valde att gå vidare i en ny riktning.

Som aktiv gjorde den tuffe backen 1 270 NHL-matcher för Los Angeles, Colorado och San Jose. Under karriären vann han en Stanley Cup tillsammans med Petr Forsberg i Colorado 2001 samt OS-guld med Kanada 2002 och VM-guld både 1994 och 1997. Han utsågs också till NHL:s bästa back 2000 då han fick ta emot Norris Trophy.

MacFarland anställdes själv som ny general manager tidigare i veckan och ersatte då den tidigare tränar- och GM-profilen Barry Trotz.

Nu får MacFarland och Blake uppdraget att lyfta Predators från mitten av tabellen i Western Conference och tillbaka till att bli en regelbunden utmanare om slutspelsplatserna i NHL.