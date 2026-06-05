Cliff Fletcher gjorde en av de mest uppseendeväckande trejderna i NHL på 90-talet. Nu har den tidigare general managern som värvade Mats Sundin till Toronto Maple Leafs gått ur tiden, meddelar NHL-klubben på sociala medier.

Toronto Maple Leafs tidigare general manager Cliff Fletcher är död. Foto: AP Photo/The Canadian Press, Greg Strong

En av de mest inflytelserika och handlingskraftiga ledarna i NHL-historien har gått bort.

Toronto Maple Leafs meddelar på sociala medier-plattformen X att Cliff Fletcher har dött. Han blev 90 år gammal.

Efter många år som scout och assisterande general manager blev Fletcher den första general managern för Atlanta Flames när klubben gick in i NHL 1972. Han följde sedan med organisationen när den flyttade till Calgary 1980 och byggde det lag som vann klubbens hittills enda Stanley Cup 1989. Under hans ledning vann Flames även två Presidents’ Trophies som NHL:s bästa grundserielag.

Han fick smeknamnet ”Trader Cliff” eftersom han aldrig var rädd för stora affärer. Bland hans mest berömda drag finns värvningarna av Lanny McDonald och Doug Gilmour, två spelare som blev centrala i Calgary Flames framgångar.

Cliff Fletcher värvade Mats Sundin till Toronto

1991 tog Fletcher över som president och general manager för Toronto Maple Leafs. Där genomförde han bland annat trejden som tog Doug Gilmour till Toronto från just Calgary. Under hans ledning nådde Maple Leafs konferensfinalerna 1993 och 1994.

1994 var även året då han genomförde en av de mest omtalade affärerna i Torontos historia. Det var då han skickade ikonen och lagkaptenen Wendel Clark till Québec Nordiques i en bytesaffär som såg Mats Sundin komma till Toronto. Det var en bytesaffär som kritiserades kraftfullt vid tidpunkten, men som åldrades väl. Mats Sundin tillbringade 14 år i Toronto och var lagkapten under större delen av tiden och lämnade klubben som den största målskytten och poänggöraren i Leafs historia.

Efter att ha lämnat Toronto 1997 jobbade Cliff Fletcher i Tampa Bay Lightning och Phoenix Coyotes innan han återvände till Maple Leafs 2007. Där hade han titeln senior rådgivare ända fram tills för två år sedan. 2004 valdes han in i Hockey Hall of Fame för sina bidrag till hockeyn.

Hans son, Chuck Fletcher, följde i hans fotspår och blev general manager för Minnesota Wild och Philadelphia Flyers. Tillsammans är de en av NHL-historiens mest framstående far-och-son-duor på managersidan.