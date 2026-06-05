Marcus Johansson återvänder till svensk hockey. Efter 16 säsonger i NHL står det klart att 35-åringen flyttar hem till svensk hockey för spel med Färjestad.

Marcus Johansson kommer att dra på sig Färjestad BK:s tröja igen.

Foto: Fredrik Karlsson / BILDBYRÅN

Drömvärvningen är i hamn för Färjestad.

Efter flera års förväntningar från fansens sida står det slutligen klart att Marcus Johansson lämnar NHL och Minnesota Wild. Via sociala medier meddelar Färjestads general manager Rickard Wallin att veteranen vänder hem till Karlstad igen.

Vi ringde en vän 💚 pic.twitter.com/6FLoRCwLBX — Färjestad BK (@farjestad_bk) June 5, 2026

Marcus Johansson lämnade Färjestad för spel i Washington Capitals ännu inte 20 år fyllda 2010. Sedan dess har han spelat 1,058 NHL-matcher för Capitals, New Jersey, Buffalo, Boston, Seattle och Minnesota.

Marcus Johansson återvänder till Färjestad BK

Beskedet om svenskens återkomst till SHL kommer lite överraskande efter en av hans mest produktiva säsonger i NHL.

Johansson svarade för 49 poäng (15+34) på 75 matcher, hans bästa notering sedan 2016/17, och näst bästa i hela karriären. Trots det blir alltså en flytt till Karlstad.

I SHL – eller Elitserien som det fortfarande hette vid tidpunkten – hann Marcus Johansson göra 30 poäng (15+15) på 87 matcher innan flytten till USA. På meritlistan finns SM-guldet från 2009.

Den från Skåne bördige forwarden, med Lejonet från Landskrona som moderklubb, har under karriären även varit med om att ta ett OS-silver med Tre Kronor i Sotji 2014 samt två VM-brons 2024 och 2025. Han var även med i det svenska OS-laget som spelade i Milano tidigare i år, även om han bara var ombytt i två av matcherna. Johansson var också med i två raka JVM 2009 och 2010 där Juniorkronorna tog silver respektive brons.

Kontraktet med Färjestad är skrivet över säsongen 2026/27.

Source: Marcus Johansson @ Elite Prospects