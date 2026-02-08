”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Det är bara en vecka kvar till transferdeadline i svensk ishockey.

Då kan ett antal spelare få flytta på sig innan övergångsfönstret stänger – här är tio SHL-spelare som har hamnat snett i sina klubbar och som skulle kunna lämna innan deadline 15 februari.

Deadline närmar sig med stormsteg och om bara en vecka är det övergångsstopp för SHL-klubbarna.

Det är flera lag som söker förstärkningar ute på marknaden men samtidigt finns det också spelare i diverse lag som har hamnat snett och skulle kunna må bra av ett miljöbyte. Därför finns chansen att ett antal SHL-klubbar kommer att släppa spelare under den här sista veckan innan deadline.

Här är tio spelare i SHL som har florerat i rykten och skulle kunna lämna sina klubbar inom den kommande veckan.