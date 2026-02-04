JÄTTEVÄRVNINGEN: Filip Larsson är klar för Leksand

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Leksands IF får in en absolut toppspelare på SHL-nivå.

På onsdagen står det klart att Filip Larsson återvänder från NHL.

– Filip uttryckte en vilja att komma redan nu, säger Thomas ”Tjomme” Johansson till Leksands hemsida.

Filip Larsson. Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN / COP 89 / MI0637

Jakob Hellsten och Marcus Gidlöf spelar redan i laget. Men nu blir den starka målvaktssidan på papperet ännu starkare. För på onsdagen blev det officiellt att Filip Larsson återvänder från NHL och Pittsburgh Penguins.

Säsongen 2023/24 fick han sitt genombrott i Leksand. Då var han en av seriens bästa målvakter och blev landslagsspelare. Men efter en tuff höst i AHL blir det nu en återkomst till Leksands IF.

Tjomme: ”Uttryckte en vilja att komma redan nu”

På söndag ska 27-åringen ansluta till föreningen och blir spelklar från och med nästa vecka, det vill säga i att det i praktiken blir aktuellt först efter OS-uppehållet.

– Vi har haft en dialog länge med Filip om framtiden och nästa säsong. När vi hittade en väg framåt så öppnades även nutiden upp och Filip uttryckte en vilja att komma redan nu, säger Thomas Johansson.

– Filips förra resa i Leksands IF gjorde ett starkt avtryck på oss alla. Så skulle vi kunna få Filip till Leksands IF igen så vore detta fantastiskt. Nu är vi där och det skall bli väldigt kul att få se Filip i Leksands färger för att hjälpa oss vinna hockeymatcher framåt.