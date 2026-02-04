Uppgifter: Tre SHL-klubbar jagar Rögle-stjärnan

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Josh Dickinson, 28, kan lämna Rögle redan innan deadline den 15 februari.

Enligt Expressen står tre SHL-klubbar på rad – och är redo att lasta redan nu.

SHL-klubbarna står på rad för Josh Dickinson. Foto: Bildbyrån

Rögle har redan enligt Expressens uppgifter gjort klart med Färjestadscentern Joel Kellman till nästa säsong.. Därför är det nu inte oväntat att man väntas släppa stjärncentern Josh Dickinson.

Efter en tung säsong hittills, lär det bli troligare att han lämnar än att han inte gör det. Men det saknas inte intressenter i SHL, uppger Expressen på onsdagen.

Rögle uppges vara tveksamt inställda

Det är nämligen tre SHL-klubbar som är redo att lasta för 28-åringen. Det sägs vara Djurgården, HV71 och Örebro som vill sno åt sig honom, redan innan deadline den 15 februari. Det rör sig alltså inte om att vänta tills nästa säsong.

Vidare rapporterar tidningen att Rögle kanske inte vill släppa centern redan nu, men att det också kan bero på storleken på det bud man får för Dickinson.

