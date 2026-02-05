HV71 väljer talangen – när Sandström saknas

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

HV71 väljer inte att gå med Lassi Lehtinen när Felix Sandström är sjuk. Istället kommer Olof Glifford tillbaka från sitt lån för att starta mot Skellefteå.

HV71 väljer bort Lassi Lehtinen, och går med Olof Glifford mot Skellefteå. Foto: Bildbyrån (montage).

I nio av HV71:s tio senaste matcher har Felix Sandström vaktat buren. Detta efter att han kommit in i mitten av december för att täcka upp för skadade Frederik Dichow.

Nu, när Skellefteå kommer på besök under torsdagens SHL-omgång saknas han på grund av sjukdom. Men istället för att plocka in Lassi Lehtinen, som petats åt sidan sedan Sandström värvades, väljer man att starta med Olof Glifford. Se laget här.

20-åringen skrev på ett nytt avtal med HV tidigare i veckan, men har spelat nästan hela säsongen på lån i IK Oskarshamn, i Hockeyallsvenskan. Nu kastas han in mot Skellefteå, dagen efter att han blivit utbytt vid 23 minuter spelade mot allsvenska serieledarna Kalmar.

Senas Glifford ställe upp i SHL var 6 december. Då föll HV71 mot Malmö med 1–4 och talangen räddade 17 av 20 möjliga puckar. Det var ett av tre framträdanden i SHL denna säsong.

Lehtinen, värvar från MoDo inför denna säsong, står kvar på 19 matcher, men har kontrakt även över 2026/27.

Source: Olof Glifford @ Elite Prospects