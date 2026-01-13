Kopacka berättar: Därför ser han ut att lämna Brynäs

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Jack Kopacka har gjort succé under sina år i Brynäs. Men för hockeysverige.se berättar han nu att det mesta tyder på att han kommer lämna klubben.

– Jag kommer titta på att spela hemma i första hand, säger han.

Jack Kopacka om framtiden i Brynäs.

Foto: Bildbyrån.

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

När Jack Kopacka värvades från Kristianstad, där han gjorde åtta mål i HockeyAllsvenskan, var det nog inte så många som hade speciellt höga förväntningar på amerikanen. Men i Brynäströjan gjorde han succé direkt, med 33 mål i HockeyAllsvenskan (vilket räckte till skytteligaseger) och 18 mål i SHL.

Den här säsongen har det gått tyngre för Kopacka som bara mäktat med fem mål i SHL, och lika många i CHL, och var utanför laget vid ett par SHL-matcher nyligen.

Nu bekräftar den amerikanske forwarden att allt tyder på att han kommer lämna Brynäs efter säsongen.

– Jag har inget negativt att säga om Brynäs. Jag har älskat allting under mina år här. Men när jag spelade i Nordamerika, innan jag kom till Sverige, hände en massa saker som var utanför min kontroll. Så jag känner att jag har lite ”business” kvar hemma, säger han efter CHL-förlusten mot Frölunda.

– Jag vet att det varit mycket rykten och spekulationer om mig på slutet och jag vet inte var de kommer ifrån, för om inte ens jag vet var jag ska spela så vet ingen annan.

Jack Kopackas plan: Nordamerika

Men du kommer flytta tillbaka till Nordamerika?

– Det jag vet är att det finns möjligheter där hemma, så jag kommer titta där först. Det handlar lite om hur kontrakten funkar för oss nordamerikaner i Sverige efter ett visst antal år också, och det spelar också in.

– Men framför allt känner jag att jag har mer att uträtta hemma i Nordamerika. Jag vill ge det ett försök till. Men återigen: Det har inget att göra med Brynäs. Det vill jag vara extremt tydlig med. Jag är tacksam för allt som hänt.

Kan du bekräfta att det här blir din sista säsong i Brynäs?

– Det har nog blivit ganska tydligt, tyvärr. Man vill ju inte att det ska bli som det har blivit. Men som sagt: Det är en otrolig liga och organisation. Jag har inget negativt att säga. Det är ett personligt val att åka hem. Det är bara av personliga skäl. Jag behöver åka hem och lista ut vad jag ska göra med karriären, innan jag eventuellt tittar på Europa igen.

– Det jag vet är att det finns möjligheter hemma, men om det av någon anledning inte skulle funka så är Brynäs defintivt ett av de första ställena jag kommer titta på igen.

Jack Kopacka och radarpartnern Bobby Trivigno.

Foto: Jens Carlsson/Bildbyrån

Har du AHL-kontrakt eller NHL-kontrakt på bordet?

– Jag vill inte gå in på detaljer. Men det finns intresse, sägs det. Och det är där jag kommer titta först. Det är varje killes dröm att få spela där borta, så det vore speciellt för mig. Sen får vi se hur det går.

– Men det är viktigt att ge det ett försök. Det gick inte som jag ville senast jag var där, men jag är en annan spelare och person nu än jag var då. Och skulle det inte funka så utesluter jag som sagt ingenting, då är det troligt att Brynäs får ett samtal.

Jack Kopacka: ”Ett beslut jag tagit nyligen”

Kopacka är tydlig med att hans osäkra framtid i Brynäs inte har påverkat hans prestationer på isen.

– Inget av det här har något att göra med att det gått dåligt den här säsongen, och att jag inte producerat lika mycket som tidigare. Det här är ett beslut jag tagit nyligen, även om jag funderat mycket på det. Det kan jag vara helt ärlig med. Säsongen har inte gått som jag velat, men det har inget med varandra att göra. Jag hoppas jag kan lära mig något av den här säsongen.

Hur viktigt är det för dig att avsluta snyggt i Brynäs, om nu det här är dina sista månader i klubben?

– Det är väldigt viktigt för mig. Jag kommer inte låta något utanför påverka mig. Jag kommer vara här och nu, och mitt bästa jag, för jag vill lämna på rätt sätt. Det är jag skyldig klubben och lagkamraterna, och mig själv, säger amerikanen innan han skickar iväg en ny kärleksförklaring till Brynäs.

– Jag är tacksam över det Brynäs gav mig. Att behöva lämna Nordamerika och komma till Sverige var inte min höjdpunkt i karriären, där och då, direkt. Men när jag kom hit fick jag hjälp att verkligen få spela och hitta mitt spel. Jag är tacksam för allt som klubben gett mig och den möjlighet jag fick. Oavsett vad som händer nu kommer jag inte ha något negativt att säga. Jag är tacksam för allting.

Source: Jack Kopacka @ Elite Prospects