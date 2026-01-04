”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

MoDo väljer att vila Adam Werner i morgondagens bortamatch mot Mora.

I stället lånar klubben in Jani Lampinen från Skellefteå.

– Det här blev en bra lösning för alla parter, säger MoDos sportchef Henrik Gradin.

Jani Lampinen kommer att förstärka MoDo i morgondagens match. Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån

I morgon åker MoDo ner till Dalarna för en bortamatch mot Mora i HockeyAllsvenskan. Då kommer finländaren Jani Lampinen att vara tillbaka i Wibe Arena, men den här gången som motståndare.

Den tidigare Mora-målvakten spelar numera i Skellefteå men nu meddelar MoDo att lånar in SHL-målvakten inför morgondagens match mot just Mora. Detta eftersom att MoDo vill vila förstemålvakten Adam Werner.

– Adam Werner stannar hemma och tränar. Det har varit lite färre träningstillfällen över jul- och nyårshelgen och Adam har dessutom stått många matcher på slutet. Därför passar det bra att han nu får möjlighet att stanna hemma och träna i ett par dagar, säger sportchefen Henrik Gradin på klubbens hemsida och fortsätter:

– Vi har också en intensiv period med fyra matcher på bara sju dagar. Skellefteå har samtidigt en situation på målvaktssidan där Jani behöver speltid och därför blev det här en bra lösning för alla parter. De spelar i Leksand på tisdag, så det är även smidigt rent logistiskt.

Jani Lampinen lånas av MoDo

Jani Lampinen kommer därför att vakta kassen för MoDo i morgondagens match, i stället för Edvin Olofsson som också finns i klubben. Lånet gäller endast för matchen mot Mora.

Lampinen stod för en imponerande säsong i Mora i fjol. Han hade 91,1 i räddningsprocent och 2,53 GAA på 25 matcher. Inför årets säsong värvades han till Skellefteå för att främst täcka upp bakom Linus Söderström och Gustaf Lindvall. Men sedan både Söderström och Lindvall var skadade har Lampinen fått bilda målvaktspar med Strauss Mann som sedan värvades in. Lampinen har dock haft det tufft och bara fått spela sex matcher. Finländaren har förlorat alla sex matcher med Skellefteå och har 83,5 i räddningsprocent och 3,40 insläppta mål per match i SHL.

Source: Jani Lampinen @ Elite Prospects