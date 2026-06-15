Övergångar

Klart: Skellefteå går miste om guldforwarden

Publicerad 15 juni 2026 20:44
Uffe Bodin
Uffe Bodin
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Det blir ingen Oliver Okuliar i Skellefteå AIK nästa säsong. På måndagen, innan deadline för övergångar mellan SHL och NHL, skriver han ett ettårskontrakt med Pittsburgh Penguins.

Oliver Okuliar lämnar Skellefteå AIK. Foto: Bildbyrån
Oliver Okuliar lämnar Skellefteå AIK. Foto: Bildbyrån
Foto: Foto: Bildbyrån

Oliver Okuliar lämnar Skellefteå AIK.

Bara en och en halv månad efter att ha sagt att han var inställd på en fortsättning i SHL kommer beskedet att han skrivit på för Pittsburgh Penguins. 

Det handlar om ett ettårskontrakt värt 850 000 dollar i NHL.

25-åringen tillhörde Florida Panthers fram till på lördagen. Då trejdades slovakens rättigheter till Penguins i utbyte för den finske backen Emil Pieniniemi. 

Organisationsbytet gav en rakare väg till NHL än om han blivit kvar i Panthers ägo. Där tillbringade han säsongen 2024/25 och fick enbart spela för farmarlaget Charlotte Checkers i AHL.

Måndagens besked är ett bakslag för Skellefteå.

Oliver Okuliar slutade tvåa i slutspelets poängliga 

Oliver Okuliar hade en riktigt fin första säsong i SHL. Han stod för 29 poäng (15+14) på 46 matcher i grundserien, efter att ha anslutit från Florida Panthers farmarlag Charlotte Checkers förra året. Okuliar höjde sig ytterligare en nivå i slutspelet där hans 13 poäng (6+7) på 15 matcher gjorde att han slutade tvåa i slutspelets poängliga bakom Oscar Lindberg.

Utöver SHL-framgångarna ingick han i Slovakiens OS-lag, som slutade fyra vid vinterspelen i Milano, och VM-laget som missade slutspel i Schweiz. 

I OS bidrog han med 1+1 på sex matcher. I VM var han sedan en av slovakernas poängbästa spelare med fem poäng (2+3) på sju matcher.

Source: Oliver Okuliar @ Elite Prospects

Den här artikeln handlar om:

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