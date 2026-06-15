Klart: Skellefteå går miste om guldforwarden

Oliver Okuliar lämnar Skellefteå AIK. Foto: Bildbyrån

Foto: Foto: Bildbyrån

Oliver Okuliar lämnar Skellefteå AIK.

Bara en och en halv månad efter att ha sagt att han var inställd på en fortsättning i SHL kommer beskedet att han skrivit på för Pittsburgh Penguins.

Det handlar om ett ettårskontrakt värt 850 000 dollar i NHL.

25-åringen tillhörde Florida Panthers fram till på lördagen. Då trejdades slovakens rättigheter till Penguins i utbyte för den finske backen Emil Pieniniemi.

Organisationsbytet gav en rakare väg till NHL än om han blivit kvar i Panthers ägo. Där tillbringade han säsongen 2024/25 och fick enbart spela för farmarlaget Charlotte Checkers i AHL.

Måndagens besked är ett bakslag för Skellefteå.

Oliver Okuliar slutade tvåa i slutspelets poängliga

Oliver Okuliar hade en riktigt fin första säsong i SHL. Han stod för 29 poäng (15+14) på 46 matcher i grundserien, efter att ha anslutit från Florida Panthers farmarlag Charlotte Checkers förra året. Okuliar höjde sig ytterligare en nivå i slutspelet där hans 13 poäng (6+7) på 15 matcher gjorde att han slutade tvåa i slutspelets poängliga bakom Oscar Lindberg.

Utöver SHL-framgångarna ingick han i Slovakiens OS-lag, som slutade fyra vid vinterspelen i Milano, och VM-laget som missade slutspel i Schweiz.

I OS bidrog han med 1+1 på sex matcher. I VM var han sedan en av slovakernas poängbästa spelare med fem poäng (2+3) på sju matcher.