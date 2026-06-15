VM-backen på väg bort – kan bli trejdad

Morgan Rielly kan ha spelar sin sista match för Toronto. Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÅN

Foto: Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÅN

Trots att han är den spelare som varit längst tid i organisationen kan Morgan Riellys era i Toronto Maple Leafs snart vara över.

Enligt journalisten Jonas Siegel på The Athletic har samtal förts mellan Riellys agent J.P. Barry och Maple Leafs nye general manager John Chayka samt klubbikonen Mats Sundin, som numera arbetar som senior rådgivare inom hockeyverksamheten, om möjligheten att backen lämnar klubben under sommaren.

Uppgifterna kommer mitt under en av de viktigaste somrarna på länge för Toronto. Klubben missade Stanley Cup-slutspelet för första gången sedan säsongen 2015/16 efter en mycket svag 2025/26-säsong. Samtidigt fick general manager Brad Treliving lämna sin post innan säsongen var över, och Chayka valde därefter att sparka huvudtränaren Craig Berube .

Förändringarna väntas dock inte stanna vid ledarstaben. Det råder stor osäkerhet kring hur spelartruppen kommer att se ut när träningslägret drar igång i höst. Stjärnor som Auston Matthews, William Nylander och John Tavares väntas finnas kvar, men Rielly har allt oftare nämnts som en spelare klubben kan vara beredd att offra i jakten på en nystart.

Morgan Rielly har spelat 951 matcher för Toronto

Rielly, som spelade VM för Kanada förra månaden, draftades som femte spelare totalt av Toronto 2012. Han har representerat klubben sedan NHL-debuten drygt ett år senare. Under sina 13 säsonger i organisationen har han blivit en av de mest framstående backarna i klubbens historia.

Med 951 matcher ligger han sjua genom tiderna i Maple Leafs historia. Hans 451 assist placerar honom på sjätte plats totalt i klubben, medan han bland backar endast överträffas av den svenske legenden Börje Salming i både assist och poäng. Rielly står noterad för totalt 549 poäng i Toronto-tröjan.

De senaste åren har dock varit betydligt tyngre för veteranen. Även om Maple Leafs länge varit ett återkommande slutspelslag har Riellys prestationer gradvis tappat i nivå. Den gångna säsongen noterades han för elva mål och 36 poäng, men också ett plus/minus på -18 – den näst sämsta siffran under hela hans NHL-karriär.

Sitter på en no trade-klausul

Ett eventuellt klubbyte är dock långt ifrån okomplicerat. Rielly går in på det femte året av det åttaårskontrakt han skrev under hösten 2021. Avtalet har ett lönetaksvärde på 7,5 miljoner dollar per säsong fram till och med 2029/30, och innehåller dessutom en fullständig no-move-klausul under de kommande två åren.

Det innebär att Rielly själv måste godkänna en flytt. För att locka honom att lämna Toronto krävs sannolikt en destination som han ser som attraktiv. Samtidigt kan Maple Leafs behöva behålla en del av hans lön för att göra en affär möjlig, eftersom många bedömare anser att kontraktet är svårt att flytta i sin nuvarande form.

Klart är att sommaren ser ut att bli turbulent i Toronto – och att en av klubbens största profiler mycket väl kan ha spelat sin sista match i Maple Leafs-tröjan.