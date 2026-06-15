Robin Johansson flyttar till Tyskland.

Foto: Johan Axelsson/Bildbyrån

2023 lämnade Robin Johansson sitt Mora IK och därefter har han i stället tillbringat tre år utomlands, först i Danmark och sedan i Österrike och Frankrike.

Men nu står det klart att det också blir en fjärde säsong i utlandet, och 36-åringen byter då återigen land och liga.

Johansson presenteras nämligen av SC Riessersee i den tyska tredjeligan. Där kommer han att bli lagkamrat med tidigare Leksand - och AIK -forwarden Johan Porsberger. I Riessersee får Robin Johansson också en svensk tränare i form av profilen Leif Carlsson som tar över klubben inför den kommande säsongen.

– Robin är en spelare som har en mängd erfarenhet och kan ta ansvar både på och utanför isen. Han är en stark skridskoåkare, jobbar hårt i båda riktningarna och har precis den mentalitet vi vill se i vårt lag. Vi är mycket glada att vi lyckades övertyga honom om vår vision, säger klubbens VD Michael Kreitl.

Robin Johansson spelade nästan 500 matcher i Mora

Robin Johansson är född i Mora men inledde sin hockeykarriär i Leksand där han spelade fram till junioråldern och bland annat var lagkapten för Leksands J20-lag. Han spelade sedan för Gislaved, Enköping och Tranås i HockeyEttan innan han återvände hem till Mora 2013. Johansson kom sedan att göra nio säsonger i Mora där han var en bärande spelare i laget. Han var med och spelade upp Mora till SHL 2017 och var med under båda åren i högstaligan. Efter degraderingen med Mora 2019 skrev centern sedan på för Linköping i SHL där han spelade en säsong innan han återvände till Mora och spelade mellan 2020 och 2023.

Totalt har Johansson spelat 490 matcher för Mora IK, vilket är tredje mest i klubbens historia genom tiderna. Endast legendarerna Mikael Simons och Håkan Bogg har fler matcher i Mora-tröjan. Under karriären har det blivit 133 SHL-matcher samt 347 matcher i HockeyAllsvenskan för veteranen.