Trots framgångarna – svensken tillgänglig för trejd

Rickard Rakell kan bli trejdad av Pittsburgh – trots lagets framgångar. Foto: Bildbyrån

Foto: Foto: Bildbyrån

Pittsburgh Penguins står inför en intensiv sommar när NHL:s spelarmarknad tar fart i samband med draften och öppnandet av free agency 1 juli.

Enligt The Athletics reporter Josh Yohe är general manager Kyle Dubas beredd att lyssna på bud på flera etablerade spelare – däribland svenske Rickard Rakell.

Rakell, 33, har två år kvar på sitt kontrakt med ett lönetaksträff på fem miljoner dollar per säsong. Även om Penguins inte aktivt försöker göra sig av med den svenske OS-spelaren uppges han vara tillgänglig om rätt erbjudande dyker upp.

Rickard Rakell missade NHL Global Series

Rakell fick en tuff start på den gångna säsongen och missade dessutom en längre period på grund av en bruten hand, däribland NHL Global Series mot Nashville Predators hemma i Stockholm i november. Efter återkomsten hittade han dock storformen.

Under andra halvan av säsongen användes han ofta som center trots att han egentligen är ytterforward, och avslutade året med 24 mål och 48 poäng på 60 matcher.

Inför NHL:s trade deadline i mars var det många som räknade med att Penguins skulle trejda svensken. Enligt Josh Yohe kom det dock aldrig något bud som ens lockade Dubas att överväga en affär.

Rakells relativt låga lönetaksträff i kombination med att NHL:s lönetak fortsätter att stiga gör honom till en attraktiv spelare för flera klubbar runt om i ligan.

Sitter på en modifierad no trade-klausul

Enligt The Athletics uppgifter är Penguins främst ute efter unga NHL-spelare som kan hjälpa laget både på kort och lång sikt. Draftval och talanger ses snarare som komplement i en eventuell affär än som huvudfokus.

För Rakell innebär det att framtiden i Pittsburgh fortfarande är osäker, trots att han avslutade säsongen som en av lagets mest produktiva forwards. Om något lag är villigt att betala det Dubas efterfrågar kan svensken vara på väg mot en ny klubbadress innan höstens träningsläger.

I hans kontrakt med Penguins finns en klausul som gör att han kan lämna in en lista med åtta NHL-lag som han inte kan trejdas till.