Efter gruppsegern i OS 2010 jämfördes Tre Kronor med guldlaget 2006. Men istället för en lång och framgångsrik turnering föll man redan i kvartsfinalen mot Slovakien. Här ser Ronnie Rönnkvist tillbaka på missen i Vancouver.

Vann gruppen – jämfördes med guldlaget 2006.

Föll mot Slovakien: ”Med facit i hand är det underkänt”

Johan Franzéns frustration: ”Fick helt fel roll”



Tre Kronor deppar efter uttåget i OS 2010, Vancouver. Foto: Bildbyrån (montage).

Tre Kronor – som då enbart gick under namnet Sverige – deltog för första gången i OS-sammanhang 1920 i Antwerpen. Då hade ännu inget officiellt seriespel tagit fart i landet. Sverige skickade dit ett gäng bandyspelare och var nära att faktiskt ta medalj. Tyvärr förlorade man den sista matchen mot Tjeckoslovakien och slutade fyra. Matcherna spelades i Ispalatset och var 2 x 20 minuter långa. De stora stjärnorna var Nisse Molander från Berliner SC och Götas Erik ”Burret” Burman.

”Tyvärr blev jag sjuk under OS 1920 och fick tillbringa större delen av turneringen mellan lakanen”, har Nils Molander tidigare berättat. Kanske var det också anledningen till att Sverige inte fick med sig någon medalj.

Den första OS-medaljen i ishockey plockade Sverige hem åtta år senare. Spelen avgjordes i S:t Moritz och Tre Kronor tog silver. Kanada vann guldet. Gustaf ”Lulle” Johansson gjorde flest mål i det svenska laget – fem stycken.

Under åren som följde fanns det ständigt, och framför allt vart fjärde år, en flitigt återkommande debatt om NHL-proffsens vara eller icke vara i OS. Det skulle dröja till 1998 innan den första turneringen där alla de bästa spelarna deltog. Därefter har fem OS-turneringar spelats där världens bästa varit samlade.

I en serie kommer hockeysverige.se minnas tillbaka på dessa turneringar, men också på när Damkronorna (ja, de hette så då) tog sina båda medaljer 2002 och 2006.

Mycket nöje!

Tre Kronor i OS-kvartsfinalen mot Slovakien 2010. Foto: Bildbyrån/Joel Marklund.