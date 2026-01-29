OS i Turin 2006: Damkronornas historiska final

2002 tog Damkronorna sin första OS-medalj med ett brons i Salt Lake City.

Fyra år senare kom dock framgången att överträffas när Sverige tog sig till en historisk OS-final 2006. Här ser Ronnie Rönnkvist tillbaka på den triumfen i Turin.

Jättehyllningen: ”Ingen i världen var i närheten av henne då”

Brandtalet inför semifinalen: ”För helvete, vi kan ju vinna!”

16-åringen blev hjälte i straffläggningen

”Var lite som en once in a lifetime-match”

2006 chockade Damkronorna hela hockeyvärlden genom att ta sig till OS-final i Turin. Foto: Bildbyrån & Arkiv (Montage)

OS 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Damkronorna |

Tre Kronor – som då enbart gick under namnet Sverige – deltog för första gången i OS-sammanhang 1920 i Antwerpen. Då hade ännu inget officiellt seriespel tagit fart i landet. Sverige skickade dit ett gäng bandyspelare och var nära att faktiskt ta medalj. Tyvärr förlorade man den sista matchen mot Tjeckoslovakien och slutade fyra. Matcherna spelades i Ispalatset och var 2 x 20 minuter långa. De stora stjärnorna var Nisse Molander från Berliner SC och Götas Erik ”Burret” Birman.

”Tyvärr blev jag sjuk under OS 1920 och fick tillbringa större delen av turneringen mellan lakanen”, har Nils Molander tidigare berättat. Kanske var det också anledningen till att Sverige inte fick med sig någon medalj.

Den första OS-medaljen i ishockey plockade Sverige hem åtta år senare. Spelen avgjordes i S:t Moritz och Tre Kronor tog silver. Kanada vann guldet. Gustaf ”Lulle” Johansson gjorde flest mål i det svenska laget – fem stycken.

Under åren som följde fanns det ständigt, och framför allt vart fjärde år, en flitigt återkommande debatt om NHL-proffsens vara eller icke vara i OS. Det skulle dröja till 1998 innan den första turneringen där alla de bästa spelarna deltog. Därefter har fem OS-turneringar spelats där världens bästa varit samlade.

I en serie kommer hockeysverige.se minnas tillbaka på dessa turneringar, men också på när Damkronorna (ja, de hette så då) tog sina båda medaljer 2002 och 2006.

Mycket nöje!

Tidigare texter:

Del 1: OS i Nagano 1998 – Ulf Samuelssons tårar

Del 2: OS i Salt Lake City 2002 – Mardrömmen mot Belarus

Del 3: OS i Salt Lake City 2002 – Damkronornas första medalj

Del 4: OS i Turin 2006 – ”Gyllene generationen” frälser Tre Kronor

16-åriga Pernilla Winberg satte straffen som säkrade vinsten i semifinalen mot USA. Foto: Akrivbild

Del 5 – Damkronornas historiska OS-final i Turin