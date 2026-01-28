OS i Turin 2006: ”Gyllene generationen” frälser Tre Kronor

Efter fiaskot vid OS i Salt Lake City 2002 skulle den gyllene generationen få en sista chans att vinna tillsammans. Och det gjorde de. OS i Turin 2006 blev det perfekta avslutet för de tidiga 70-talisterna med Peter Forsberg, Nicklas Lidström och Mats Sundin i spetsen. Här ser Ronnie Rönnkvist tillbaka på den magiska triumfen i Italien.

Oron för Peter Forsberg – NHL-klubben ville stoppa honom

Utvisningskaoset mot USA

Anklagelser om läggmatch mot Slovakien

Ett av de mest klassiska svenska hockeymålen

Henrik Lundqvists drömräddning: ”Inte så bra gjort”

Mats Sundin: ”Det största Tre Kronor har vunnit någonsin meritmässigt”

Nicklas Lidström sköt det efterlängtade OS-guldet till Sverige i Turin 2006. Foto: Bildbyrån

Tre Kronor – som då enbart gick under namnet Sverige – deltog för första gången i OS-sammanhang 1920 i Antwerpen. Då hade ännu inget officiellt seriespel tagit fart i landet. Sverige skickade dit ett gäng bandyspelare och var nära att faktiskt ta medalj. Tyvärr förlorade man den sista matchen mot Tjeckoslovakien och slutade fyra. Matcherna spelades i Ispalatset och var 2 x 20 minuter långa. De stora stjärnorna var Nisse Molander från Berliner SC och Götas Erik ”Burret” Birman.

”Tyvärr blev jag sjuk under OS 1920 och fick tillbringa större delen av turneringen mellan lakanen”, har Nils Molander tidigare berättat. Kanske var det också anledningen till att Sverige inte fick med sig någon medalj.

Den första OS-medaljen i ishockey plockade Sverige hem åtta år senare. Spelen avgjordes i S:t Moritz och Tre Kronor tog silver. Kanada vann guldet. Gustaf ”Lulle” Johansson gjorde flest mål i det svenska laget – fem stycken.

Under åren som följde fanns det ständigt, och framför allt vart fjärde år, en flitigt återkommande debatt om NHL-proffsens vara eller icke vara i OS. Det skulle dröja till 1998 innan den första turneringen där alla de bästa spelarna deltog. Därefter har fem OS-turneringar spelats där världens bästa varit samlade.

I en serie som startar i dag ska hockeysverige.se minnas tillbaka på dessa turneringar, men också på när Damkronorna (ja, de hette så då) tog sina båda medaljer 2002 och 2006.

Mycket nöje!

Tidigare texter:

Del 1: OS i Nagano 1998 – Ulf Samuelssons tårar

Del 2: OS i Salt Lake City 2002 – Mardrömmen mot Belarus

Del 3: OS i Salt Lake City 2002 – Damkronornas första medalj

Svenskarna firar OS-guldet i Turin 2006.

Foto: Bildbyrån