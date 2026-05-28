Scouten: Därför rankar jag Stenberg före McKenna

Den kanadensiske NHL-scouten och draftanalytikern Jason Bukala går emot stora delar av hockeyvärlden inför NHL-draften 2026. Trots hajpen kring supertalangen Gavin McKenna håller han fast vid att Ivar Stenberg är den bästa spelaren i draftkullen. Här är hans argument.

Inför NHL-draften 2026 har mycket av diskussionen kretsat kring två namn: svenske Ivar Stenberg och kanadensaren Gavin McKenna. För många anses McKenna vara den mest spektakulära offensiva spelaren i årskullen, men för NHL-scouten Jason Bukala är valet ändå tydligt.

Bukala, som skriver för Sportsnet, rankar fortsatt Stenberg som nummer ett – och hans analys bygger på att svensken erbjuder något betydligt mer komplett än vad debatten ofta gör gällande.

Enligt Bukala har bilden av VM-svensken blivit förenklad. När Stenberg beskrivs som en ”ansvarsfull tvåvägsspelare” riskerar folk samtidigt att underskatta hans offensiva spets.

Det är just där Bukala menar att många går fel.

Ser inte McKenna som bättre än Stenberg offensivt

Han beskriver McKenna som en spelare med ”game-breaking skill” – en offensiv artist som kan avgöra matcher på egen hand – men anser samtidigt att Stenberg spelar med betydligt större detaljrikedom utan puck och i defensiven.

Samtidigt understryker han att Stenberg inte bara är trygg och smart – utan även besitter elitmässig offensiv kvalitet.

Bukala går så långt som att säga att McKenna mycket väl kan göra fler poäng i NHL än Stenberg – ”men det finns också en chans att han inte gör det”.

Det är ett centralt argument i hela resonemanget.

För Bukala handlar frågan inte om vem som är mest spektakulär idag, utan vilken spelare som har den mest hållbara och kompletta NHL-profilen på lång sikt. Där anser han att Stenberg redan ligger längre fram.

Hyllar Ivar Stenberg för hans hockey-IQ

Han pekar särskilt på svenskens hockey-IQ, förmåga att läsa spelet och effektivitet i offensiva situationer. I analysen lyfter han fram hur Stenberg identifierar ytor innan motståndarna hinner reagera, hur han arbetar sig fri runt målområdet och hur han kombinerar fart med beslutsamhet genom mittzon.

Bukala menar också att Stenbergs offensiva produktion underskattas i ett historiskt perspektiv.

Under JVM 2026 ledde Stenberg Sverige till guld och blev lagets poängkung med sina tio poäng. I SHL producerade han dessutom 33 poäng (11+22) för Frölunda, vilket placerar honom i ett exklusivt sällskap med spelare som tvillingarna Sedin, Tomas Sandström och Markus Näslund när det gäller produktion från en spelare tillgänglig för NHL-draften.

Dessutom imponerar Stenberg i VM, där han redan före medaljmatcherna hade spelat in åtta poäng. Därmed gör han spelare som Auston Matthews, Patrik Laine och Juraj Slafkovský sällskap i snarlik produktion för en draftbar spelare under 2000-talet.

I slutändan är det ändå helheten som avgör för Bukala.

Han ser Stenberg som en spelare man kan lita på i alla delar av spelet – en ytterforward som dessutom kanske till och med kan utvecklas till center på NHL-nivå längre fram.

I en draft där många jagar maximal offensiv uppsida tror Bukala istället mest på spelaren som redan visar att han kan dominera matcher på flera olika sätt.

