Efter tolv långa år utan NHL-spelare i OS får vi äntligen se de bästa delta i årets vinterspel i Milano. Det firar hockeysverige.se med en nostalgisk återblick på de fem olympiader där NHL medverkat. I första delen tar Ronnie Rönnkvist er med till Japan och 1998 års olympiad i Nagano – den första med NHL-spelare.

”Århundradets turnering ”

” Folk sov på läktaren: ”Schackparti”

Ilskan: ”Vi hade för stor respekt för finnarna”

Den tjeckiska guden

Ulf Samuelsson-debaclet: ”Jag känner mig som en svikare”

Svensk-japanens ljuva OS-minne

Tre Kronor – som då enbart gick under namnet Sverige – deltog för första gången i OS-sammanhang 1920 i Antwerpen. Då hade ännu inget officiellt seriespel tagit fart i landet. Sverige skickade dit ett gäng bandyspelare och var nära att faktiskt ta medalj. Tyvärr förlorade man den sista matchen mot Tjeckoslovakien och slutade fyra. Matcherna spelades i Ispalatset och var 2 x 20 minuter långa. De stora stjärnorna var Nisse Molander från Berliner SC och Götas Erik ”Burret” Birman.

”Tyvärr blev jag sjuk under OS 1920 och fick tillbringa större delen av turneringen mellan lakanen”, har Nils Molander tidigare berättat. Kanske var det också anledningen till att Sverige inte fick med sig någon medalj.

Den första OS-medaljen i ishockey plockade Sverige hem åtta år senare. Spelen avgjordes i S:t Moritz och Tre Kronor tog silver. Kanada vann guldet. Gustaf ”Lulle” Johansson gjorde flest mål i det svenska laget – fem stycken.

Under åren som följde fanns det ständigt, och framför allt vart fjärde år, en flitigt återkommande debatt om NHL-proffsens vara eller icke vara i OS. Det skulle dröja till 1998 innan den första turneringen där alla de bästa spelarna deltog. Därefter har fem OS-turneringar spelats där världens bästa varit samlade.

I en serie som startar i dag ska hockeysverige.se minnas tillbaka på dessa turneringar, men också på när Damkronorna (ja, de hette så då) tog sina båda medaljer 2002 och 2006.

Mycket nöje!