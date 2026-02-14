Så spelas Sverige-Slovakien i OS-hockeyn 2026

Efter förlusten mot Finland igår måste Tre Kronor ta tre poäng för att ha chans att vinna gruppen. I gruppavslutningen väntar Slovakien. Här är förutsättningarna inför premiären, med tidigare möten, trupp, regler och spelschema.

Rasmus Dahlin och hans Tre Kronor möter Slovakien. Foto: Bildbyrån.

⏰: 12:10 svensk tid

📍: PalaItalia Santa Giulia (Kapacitet: 12000 åskådare)

📺: 11:30-14:55, TV4/TV4 Play

📺: 11:35-15:15, HBO Max

Hur har det gått för Tre Kronor i OS 2026?

Sveriges herrar har spelat en match i OS 2026. Då blev det seger med 5-2 mot värdnationen Italien. De svenska målen gjordes av Gabriel Landeskog, Gustav Forsling, William Nylander, Mika Zibanejad och Victor Hedman. Tre Kronor sköt 60 skott på mål på de italienska målvakterna.

Igår föll man dock mot Finland. Rasmus Dahlin blev enda svenska målskytt.

Slovakien inledde med en skrällseger mot Finland, 4-1, och besegrade sen värdnationen Italien igår med 3-2.

Hur har det gått i tidigare möten mellan Tre Kronor och Slovakien?

De möttes i bronsmatchen i den senaste OS-turneringen, och då var det Slovakien som vann. De möttes också i kvartsfinalen av OS 2010 – även då med Slovakien som vinnare. Fyra år tidigare möttes länderna i gruppspelet. Då vann Slovakien med 3-0 i en match som beskrivits som en ”läggmatch” av Tre Kronor.

2025 möttes länderna i VM-premiären i Globen. Då vann Sverige med 5-0. Även i VM 2021 möttes Sverige och Slovakien – då vann blågult med 3-1. 2018 möttes de också i gruppspelet. Även då vann Sverige. Det krävdes dock förlängning för att Tre Kronor skulle vinna med 4-3.

Vad gäller matchen?

Alla lag går vidare från gruppen – men matchen är ändå betydelsefull. Sverige, Slovakien och Finland har alla chansen på gruppseger. Gruppsegraren samt den bästa grupptvåan slipper åttondelsfinal, vilket gör matchen viktig.

Sverige behöver tre poäng för att ha chans att vinna gruppen. Och troligtvis behöver de tre poäng för att ha chans att kunna gå vidare som bästa tvåa också. Vinner Sverige, samtidigt som Finland planenligt slår Italien efter ordinarie tid, slår samtliga tre länder på sex poäng. Då avgör inbördes målskillnad hur tabellen slutar.

För Slovakien räcker en poäng för att säkra gruppsegern.

Hur ser jag Sverige – Slovakien på TV?

Det finns flera chanser att se Sverige mot Slovakien på TV. Dels sänds den på TV4 och TV4 Play med sändningsstart 11:30. Det går även att följa matchen på HBO Max från och med 11:35.

Vilka är Slovakiens stjärnor?

Slovakien har inte alls samma stjärnglans som förr om åren. Men det finns en tydlig storstjärna i den forne draftettan Juraj Slafkovsky. Även den tidigare drafttvåan Simon Nemec ska lyftas fram, precis som backveteranen Erik Cernak. Tomas Tatar var också en vass målskytt i NHL en gång i tiden, men spelar nu i Europa.

I truppen finns också svenskbekantingar som Martin Fehervary, Oliver Okuliar, Peter Cehlárik, Dalibor Dvorský, Pavel Regenda och Libor Hudacek.

Vilka är reglerna i OS-hockeyn 2026?

Tolv lag är kvalificerade för herrarnas OS-turnering i ishockey. Ryssland och Belarus är avstängda från turneringen efter invasionen av Ukraina 2022.

Alla lag möter de andra lagen i gruppen en gång var. De tre gruppvinnarna – laget som slutar etta i vardera av de tre grupperna – går direkt till kvartsfinal. Dessutom går det bästa andraplacerade laget (av de tre andralagen) direkt till kvartsfinal.

De övriga åtta lagen (de två övriga andralagen plus alla tre tredje- och fjärde­placerade lag) spelar en kvalificeringsomgång för att ta sig till kvartsfinal.

Vilka är grupperna i OS-hockeyn 2026?

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Hur har det gått för Tre Kronor i OS genom historien?

Sverige är ett av de mest framgångsrika länderna när det gäller ishockey i OS. Tre Kronor har samlat på sig nio medaljer genom åren.

De har två guld: 1994 och 2006. OS 2006 är den enda gången Sverige vunnit ett mästerskap där alla länder haft alla sina bästa spelare med.

Sverige har tre silver: 1928, 1964 och 2014. 2014 var senast NHL-spelare tilläts i OS, och då tog sig Sverige till final där Kanada blev för svåra.

Tre Kronor har också fyra OS-brons: 1952, 1980 1984 och 1988. De spelade bronsmatch även vid OS 2022 men förlorade då mot Slovakien.

Kanada och Sovjet/Ryssland är de enda länderna med fler OS-guld i ishockey än Sverige. De har vunnit nio guld var.

Hur spelar Tre Kronor i OS 2026?

Onsdag 11 feb 21:10, Sverige-Italien 5-2

Fredag 13 feb 12:10, Finland-Sverige 4-1

Lördag 14 feb 12:10 Sverige-Slovakien

Vilka spelar för Sverige i OS?

Sverige har ett lag som bara består av NHL-spelare. Några av de största stjärnorna i laget är Victor Hedman, Erik Karlsson, Rasmus Dahlin, Lucas Raymond, Elias Pettersson och William Nylander.

Tre Kronors förbundskapten är Sam Hallam, som gör sin sista säsong på posten innan han ersätts av Rikard Grönborg.

Målvakter:

Jacob Markström, New Jersey Devils

Filip Gustavsson, Minnesota Wild

Jesper Wallstedt, Minnesota Wild

Backar:

Victor Hedman, Tampa Bay Lightning

Erik Karlsson, Pittsburgh Penguins

Gustav Forsling, Florida Panthers

Oliver Ekman-Larsson, Toronto Maple Leafs

Rasmus Dahlin, Buffalo Sabres

Rasmus Andersson, Calgary Flames

Philip Broberg, St. Louis Blues

Hampus Lindholm, Boston Bruins

Forwards:

Elias Pettersson, Vancouver Canucks

Rickard Rakell, Pittsburgh Penguins

Adrian Kempe, Los Angeles Kings

Lucas Raymond, Detroit Red Wings

William Nylander, Toronto Maple Leafs

Jesper Bratt, New Jersey Devils

Gabriel Landeskog, Colorado Avalanche

Mika Zibanejad, New York Rangers

Filip Forsberg, Nashville Predators

Joel Eriksson-Ek, Minnesota Wild

Elias Lindholm, Boston Bruins

Pontus Holmberg, Tampa Bay Lightning

Alexander Wennberg, San José Sharks

Marcus Johansson, Minnesota Wild