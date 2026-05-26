Jansson: Ge oss Finland nu!

Sverige undvek ett jättefiasko och är vidare till kvartsfinal. Nu vill jag se ett klassikermöte mot Finland om två dagar.

Hockey-VM 2026: | TV-tider | Spelschema | Resultat | Grupper & tabell | Poängliga & statistik |

Det är svårt att förstå hur ett lag kan komma ut så blött i en sån här viktig match. Ska vi vara ärlig hade Sverige en hel del tur att man inte låg under med fler än ett mål efter den inledningen. Väldigt talande också att när vi väl väljer att göra en coach utmaning på ett mål så är det inte offside…

Men men.

Med tanke på hur Tre Kronor spelade upp sig kanske man inte ska vara allt för negativ. De växte trots allt in, och tog över matchen, så småningom. Anton Frondell, som så klart borde ha varit med i laget från början, skjuter från inga vinklar alls och det gav Sverige 1-1 i matchen. Efter det var det rätt lugnt och den individuella skickligheten avgjorde.

Nu väntar en kvartsfinal mot antingen Finland eller Schweiz. Och jag känner bara: Ge oss finnarna nu.

Superdeal: Läst allt på Hockeysverige Plus – hela sommaren – för en krona