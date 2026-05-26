Leo Lööf är tillbaka i Europa efter tre år i St. Louis Blues organisation.

Den 24-årige svensken återvänder till sin tidigare klubb, Ilves, i Finland.

Foto: Jonathan Tenca/CSM/Alamy & Joel Marklund/Bildbyrån

För tre år sedan fick Leo Lööf chansen i Nordamerika och han lämnade finska Ilves och skrev på ett NHL-avtal med St. Louis Blues. De senaste tre säsongerna har det sedan exklusivt blivit AHL-spel med farmarlaget Springfield Thunderbirds för backen.

Efter årets säsong skulle Lööfs avtal med Blues löpa ut och 24-åringen har därför gått en oviss framtid till mötes. Nu är det däremot klart att Leo Lööf återvänder till gamla jaktmarker.

Under tisdagen står det nämligen klart att Lööf återvänder till Ilves igen och skriver på ett tvåårskontrakt med klubben. Övergången bekräftas i samband med en livesändning där Ilves presenterar flera truppnyheter inför den kommande säsongen.

– Leo Lööf är en bekant spelare för oss som en återvändande spelare, som bidrar med starkt allroundspel till vårt försvar, både med och utan pucken. Han kan spela med kvalité, fysik och aggressivitet, och effektivt främja spelet för laget över hela isen. Det är fantastiskt att vi får tillbaka Leo till Ilves på ett tvåårskontrakt, säger Ilves sportchef Timo Koskela via klubbens hemsida.

Samtidigt presenterar Ilves också värvningen av den tidigare Rögle-målvakten Christoffer Rifalk.

Leo Lööf är född och uppvuxen i Karlstad. Han har därmed Färjestad BK som moderklubb och kom fram i klubben där han gjorde SHL-debut under säsongen 2019/20. Han valdes sedan av St. Louis Blues i tredje rundan av NHL-draften 2020. Efter att ha fått begränsat med chanser i SHL sökte sig Leo Lööf bort från Färjestad 2021 och han flyttade då till Finland och skrev på för Ilves.

Där spelade Leo Lööf två säsonger och var en stabil back på Liiga-nivå. 2022 blev Lööf uttagen i den svenska JVM-truppen och var sedan med och vann brons med Juniorkronorna. 2023 flyttade Lööf sedan från Ilves till Nordamerika. Där har han spelat tre säsonger i Springfield Thunderbirds och totalt har det blivit 30 poäng på 168 AHL-matcher för backen.

Nästa säsong väntar alltså återigen spel i Ilves för 24-åringen.

Source: Leo Lööf @ Elite Prospects