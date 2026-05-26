Slutar i landslaget – efter 226 landskamper

Nu meddelar den förre Malmö-profilen att landslagskarriären är över.

Frederik Storm har spelat sin sista landskamp för Danmark.

Säsongen 2010/11 gjorde Frederik Storm sin första A-landskamp för Danmark och han spelade även sitt första VM 2011. 15 år, och 14 (!) VM, senare väljer nu 37-åringen att tacka för sig.

Danmark missar kvartsfinal i årets Hockey-VM men undviker nedflyttning sedan laget vunnit mot Slovenien och Italien. Tidigare i dag spelade Danmark sin sista match för turneringen som slutade med 4-3-förlust mot Norge efter förlängning.

Det blir också Frederik Storms sista landskamp i hockeykarriären.

Efter matchen mot Norge meddelar nämligen det danska hockeylandslaget att Storm avslutar sin landslagskarriär. Totalt blev det 226 landskamper och 95 VM-matcher med Danmark för Frederik Storm. Han har också spelat två OS-turneringar för landslaget.

”En legend tar farväl. Frederik Storm går i pension från det danska landslaget. Efter 226 landskamper – inklusive 95 matcher i A-VM – har Storm representerat Danmark för sista gången. Tack för alla minnen, Storm! Du har alltid gett allt för lejonet på bröstet”, skriver Danmark via Instagram.

Frederik Storm spelade åtta år i Malmö

37-årige Frederik Storm spelade åtta säsonger för Malmö Redhawks där han gjorde 123 mål och 261 poäng på 449 matcher. Han var bland annat med och förde Malmö tillbaka upp till SHL 2015 och var sedan en nyckelspelare för MIF i SHL under fem års tid innan han lämnade skåningarna 2020. Sedan dess har Storm flyttat ner till Tyskland där han har tillbringat de senaste sex säsongerna. Han spelade först för EHC Ingolstadt i tre år men bytte sedan till Kölner Haie.

I april skrev forwarden också på ett nytt kontrakt med Kölner Haie vilket innebär att han förlänger karriären med ännu en säsong i DEL.

