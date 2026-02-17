Så spelas Sverige-Lettland i OS-hockeyn 2026

Gruppspelet är avklarat – nu börjar OS på allvar. Ikväll möter Tre Kronor Lettland i åttondelsfinalen av OS-hockeyn på herrsidan. Här är förutsättningarna inför gruppavslutningen, med tidigare möten, trupp, regler och spelschema.

Ikväll möts Tre Kronor och Lettland i OS-åttondelsfinalen.

Foto: Bildbyrån.

⏰: 21:10 svensk tid

📍: PalaItalia Santa Giulia (Kapacitet: 12000 åskådare)

📺: 21:00-00:00, SVT1/SVT Play

📺: 20:30-00:00, HBO Max

Hur har det gått för Tre Kronor i OS 2026?

Sveriges herrar har spelat tre matcher i OS 2026. I premiären blev det seger med 5-2 mot värdnationen Italien. De svenska målen gjordes av Gabriel Landeskog, Gustav Forsling, William Nylander, Mika Zibanejad och Victor Hedman. Tre Kronor sköt 60 skott på mål på de italienska målvakterna.



I match två föll man dock mot Finland. Rasmus Dahlin blev enda svenska målskytt.

Den tredje gruppmatchen var mot Slovakien. Sverige vann med 5-3 – men tappade gruppsegern efter att ha släppt in Slovakiens reducering med en knapp minut kvar att spela. De svenska målen gjordes av Elias Pettersson (tvåmålsskytt), Joel Eriksson Ek, Adrian Kempe och Lucas Raymond.

Lettland har också spelat tre matcher i OS. De föll med 5-1 mot USA innan de besegrade Tyskland med 4-3. I gruppavslutningen förlorade de med 4-2 mot Danmark.

Hur har det gått i tidigare möten mellan Tre Kronor och Lettland?

Länderna möttes vid OS 2022, med svensk 3-2-seger som utfall. De möttes också vid OS 2014, och då vann Tre Kronor med 5-3. OS 2006 vann Sverige med 6-1. Samtliga dessa matcher har varit i gruppspelet.

I Hockey-VM möts Tre Kronor och Lettland nästan alltid. 2025 vann Sverige med 6-0 och 2024 vann Sverige med 7-1. 2023 möttes de i kvartsfinalen i Riga – och då chockade Lettland hockeyvärlden genom att vinna med 3-1 på deras väg fram mot ett sensationellt brons.

2022 vann Sverige med 1-0, 2019 vann Sverige med 5-4, 2018 vann Sverige med 3-2, 2017 vann Sverige med 2-0, 2016 vann Sverige med 2-1 efter förlängning och 2015 vann Sverige med 8-1.

Vad gäller matchen?

Efter ett gruppspel där alla lag gick vidare tvingas nu åtta av tolv lag spela åttondelsfinal. De fyra högst rankade lagen efter gruppspelet (USA, Kanada, Slovakien och Finland) är redan klara för kvartsfinal och väntar nu på sina motståndare.

Förlorar man kvällens åttondelsfinal är turneringen alltså över.

Vinnaren i matchen mellan Tre Kronor och Lettland spelar kvartsfinal imorgon klockan 21:10 mot USA.

Hur ser jag Sverige – Lettland på TV?

Det finns flera chanser att se Sverige mot Lettland på TV. Dels sänds den på SVT1 och SVT Play med sändningsstart 21:00. Det går även att följa matchen på HBO Max.

Hur ser Lettlands trupp ut?

Här hittar du Lettlands trupp i OS 2026.

Vilka är Lettlands stjärnor?

I Lettlands trupp återfinns sex NHL-spelare i form av Elvis Merzlikins, Arturs Silovs, Uvis Balinskis, Zemgus Girgensons och Teodors Blugers. I laget återfinns även en av hockeyvärldens mest spännande backtalanger: Den blott 18 år gamle Alberts Smits. Den storvuxne backen, som kallats den största talangen någonsin från Lettland, är hemmahörande i den finska Liiga-klubben Jukurit, där han den här säsongen gjort tolv poäng (6+6) på 29 matcher.

Den kanske mest igenkända spelaren för oss svenskar, Rodrigo Abols, missar dock OS på grund av en skada.

I laget återfinns trots det en rad spelare som spelat i Sverige tidigare: Kristers Gudlevskis (Brynäs och MoDo), Oskars Cibulskis (Brynäs), Roberts Mamcics (Linköping), Kristians Rubins (Västerås och MoDo), Kristaps Zile (Örebro), Martins Dzierkals (Skellefteå), Dans Locmelis (Luleå), Sandis Vilmanis (Luleå) och Renars Krastenbergs (Södertälje och AIK) har tagits ut i laget.

Zemgus Girgensons toppar den interna poängligan på fyra poäng.

Hur har det gått för Tre Kronor i OS genom historien?

Sverige är ett av de mest framgångsrika länderna när det gäller ishockey i OS. Tre Kronor har samlat på sig nio medaljer genom åren.

De har två guld: 1994 och 2006. OS 2006 är den enda gången Sverige vunnit ett mästerskap där alla länder haft alla sina bästa spelare med.

Sverige har tre silver: 1928, 1964 och 2014. 2014 var senast NHL-spelare tilläts i OS, och då tog sig Sverige till final där Kanada blev för svåra.

Tre Kronor har också fyra OS-brons: 1952, 1980 1984 och 1988. De spelade bronsmatch även vid OS 2022 men förlorade då mot Slovakien.

Kanada och Sovjet/Ryssland är de enda länderna med fler OS-guld i ishockey än Sverige. De har vunnit nio guld var.

Hur spelar Tre Kronor i OS 2026?

Onsdag 11 feb 21:10, Sverige-Italien 5-2

Fredag 13 feb 12:10, Finland-Sverige 4-1

Lördag 14 feb 12:10 Sverige-Slovakien 5-3

Tisdag 17 feb 21:10 Sverige-Lettland (Åttondelsfinal)

Onsdag 18 feb 21:10 USA-Sverige/Lettland (kvartsfinal)

Vilka spelar för Sverige i OS?

Sverige har ett lag som bara består av NHL-spelare. Några av de största stjärnorna i laget är Victor Hedman, Erik Karlsson, Rasmus Dahlin, Lucas Raymond, Elias Pettersson och William Nylander.

Tre Kronors förbundskapten är Sam Hallam, som gör sin sista säsong på posten innan han ersätts av Rikard Grönborg.

Målvakter:

Jacob Markström, New Jersey Devils

Filip Gustavsson, Minnesota Wild

Jesper Wallstedt, Minnesota Wild

Backar:

Victor Hedman, Tampa Bay Lightning

Erik Karlsson, Pittsburgh Penguins

Gustav Forsling, Florida Panthers

Oliver Ekman-Larsson, Toronto Maple Leafs

Rasmus Dahlin, Buffalo Sabres

Rasmus Andersson, Calgary Flames

Philip Broberg, St. Louis Blues

Hampus Lindholm, Boston Bruins

Forwards:

Elias Pettersson, Vancouver Canucks

Rickard Rakell, Pittsburgh Penguins

Adrian Kempe, Los Angeles Kings

Lucas Raymond, Detroit Red Wings

William Nylander, Toronto Maple Leafs

Jesper Bratt, New Jersey Devils

Gabriel Landeskog, Colorado Avalanche

Mika Zibanejad, New York Rangers

Filip Forsberg, Nashville Predators

Joel Eriksson-Ek, Minnesota Wild

Elias Lindholm, Boston Bruins

Pontus Holmberg, Tampa Bay Lightning

Alexander Wennberg, San José Sharks

Marcus Johansson, Minnesota Wild





