Mattias Karlin högaktuell för Kalmar – bekräftar dialog

Den före detta MoDo Hockey-tränaren Mattias Karlin har tidigare ryktats till Kalmar.

Nu bekräftar han själv att de har kontakt.

– Vi för en dialog, säger han till Barometern.

Mattias Karlin aktuell för Kalmar

Foto: Jonathan Näckstrand / Bildbyrån

Efter att Viktor Tuurala lämnade Kalmar för AIK har det varit ett frågetecken om vem som ska ta över som huvudtränare i Smålandsklubben.

För några veckor sedan kom det uppgifter på att Mattias Karlin är överens med klubben. Nu bekräftar 46-åringen att parterna för en dialog med varandra.

– Vi för en dialog, förhoppningsvis ska det kunna mynna ut i något, säger Karlin till Barometern.

I mitten av december fick Mattias Karlin lämna MoDo Hockey efter fyra år i båset, sedan dess har han gått utan jobb.

– Helst vill man ha något jobb. Jag hoppas att det blir ett besked åt ena eller andra hållet snart. Det är svårt att säga när.

Karlin har även tränat Västervik i tio säsonger. Om 46-åringen och Kalmar kommer överens innebär det en återkomst till Småland.

Source: Mattias Karlin @ Elite Prospects