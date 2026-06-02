KLART: Leksand värvar poängstark back

Leksand spetsar sin backsida.

Kanadensaren Riley McCourt är överens med klubben.

Leksand laddar för omstart i Hockeyallsvenskan. Nu har man gjort klart med den kanadensiske backen Riley McCourt.

Foto: Bildbyrån.

26-årige Riley McCourt har tillbringat större delen av sin karriär i OHL, ECHL och AHL. Den föregående säsong blev en av de bästa hittills för McCourt som noterades för 60 poäng på 82 matcher i Toledo Walleye i ECHL.

Säsongen 24/25 spenderade McCourt i tyska Augsburger Panther innan han vände tillbaka till Nordamerika. Nu går flyttlasset tillbaka till Europa när han är är klar för spel i Leksand.

– Riley blir en spännande spelare att följa kommande säsong. Vi har sett stora uppsidor i hans offensiva spel som vi gillar och tror kommer hjälpa oss. Riley själv har en hög ambition att fortsätta utvecklas och han vill gärna göra det hos. Det ska bli roligt att följa den här resan och kul att Riley vill göra den i Leksands IF, säger sportchefen Jesper Ollas till klubbens hemsida.

– Jag ser verkligen fram emot den här säsongen och möjligheten att vara med och kämpa om ett mästerskap. Att komma till en miljö där målet är att vinna och där förväntningarna är höga känns väldigt inspirerande. Jag trivs med den typen av utmaning. På isen vill jag bidra med min offensiva kreativitet, min speluppfattning och min förmåga att skapa lägen för mina lagkamrater. Tillsammans ska vi göra allt vi kan för att nå vårt mål.

Avtalet är skrivet över kommande säsong.

Source: Riley McCourt @ Elite Prospects