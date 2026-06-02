NHL-svenskens djupa sorg: ”Det har varit några väldigt tuffa dagar”

Mitt i karriärens största hockeyögonblick tvingas Rasmus Andersson hantera en personlig tragedi. Bara dagar före sin första Stanley Cup-final nåddes Vegas-backen av beskedet att hans mångårige agent och mentor Claude Lemieux har tagit sitt liv.

Rasmus Andersson tvingas hantera sorg mitt i sitt största hockeyögonblick. Foto: Bildbyrån/Imagn Images

För Rasmus Andersson borde allt handla om Stanley Cup-finalen.

Vegas Golden Knights är fyra segrar från klubbens nästa mästerskapstitel och den svenske backen står inför karriärens största matcher. Men glädjen har överskuggats av sorgen efter hans mångårige agent och mentor Claude Lemieux, som nyligen hittades död.

När Andersson mötte media inför finalserien var det en märkbart tagen spelare som försökte sätta ord på känslorna.

– Ja, det har varit tufft. Självklart är jag väldigt glad över att sitta här. Men önskar jag av hela mitt hjärta att Claude skulle vara här med oss? Ja, säger Andersson till Sportsnet.

Claude Lemieux – mer än bara en agent för Rasmus Andersson

Relationen mellan de båda sträckte sig över mer än halva Anderssons liv. De träffades första gången när svensken var tonåring, och sedan dess fanns Lemieux med genom hela hockeyresan.

– Första gången jag träffade Claude var när jag var 13 eller 14 år gammal, och han har funnits där varje steg på vägen. Han var där när jag spelade i Sverige, det var han som tog mig till Barrie. Han var där i AHL. Han var där i NHL. Han skrev mitt första kontrakt, och han skulle även ha gjort mitt nästa. Så det är tufft. Det har varit några väldigt tuffa dagar, berättade Andersson.

Lemieux var långt mer än en agent för den svenske landslagsbacken.

– En av de första sakerna han sa till mig var att ”himlen är gränsen för dig”. Han var en av dem jag kunde ringa om nästan vad som helst. Nästan som en trygghetsfilt för mig. Han kunde se en match och direkt avgöra om jag var arg, om jag spelade bra eller dåligt. Jag saknar honom oerhört, säger Andersson.

Det som gör förlusten extra smärtsam är att den kommer precis när Andersson och Carolina-målvakten Frederik Andersen, två av Lemieuxs närmaste klienter, står på hockeyvärldens största scen.

– Jag vet hur stolt han var över både mig och Freddie. Det gör det både mer speciellt och svårare att han inte är här för att få se det. Jag kan prata om honom i timmar. Jag kan inte säga tillräckligt många bra saker om honom och hur mycket han har betytt för mig personligen, säger Rasmus Andersson.