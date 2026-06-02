Mitch Marners avslut i Toronto var en mardröm. Ett år senare är han fram vid sitt hockeylivs största ögonblick i och med Stanley Cup-finalen mot Carolina Hurricanes med Vegas Golden Knights. Matt Larkin undersöker varför så mycket har förändrats så mycket för Marner inom loppet av ett år – trots att han är samma spelare som jagades ut ur sin hemstad.

Mitch Marner har fått ett lyft efter flytten från Toronto till Vegas – nu ska ha spela Stanbley Cup-final. Foto: Bildbyrån/Imagn Images

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts till svenska

Allting är detsamma för Mitch Marner, och samtidigt är allting annorlunda. Det handlar om perspektiv.

Utanför isen är Marner fortfarande Marner – samma energiska unge man som under större delen av sina första nio NHL-säsonger var motorn i Toronto Maple Leafs omklädningsrum. Han var lagets musikansvarige, påhejare och, om man lyssnade noga för ett år sedan, påpekade i princip varje lagkamrat hur mycket de uppskattade honom varje gång frågan om hans eventuella avsked kom på tal. Under Maple Leafs första säsong utan honom sedan 2015/16 var kemin i omklädningsrummet inte densamma.

Och den versionen av Marner – den positiva lagkamraten som höjer stämningen – visade sig redan vid sina första träningar som spelare i Vegas Golden Knights i september. Han tog ingen försiktig väg in i laget.

– Jag tror att jag var utåtriktad direkt, om jag ska vara ärlig, sade Marner till Daily Faceoff under måndagen på mediedagen inför Stanley Cup-finalen, ungefär 30 timmar innan nedsläpp i den första finalmatchen mot Carolina Hurricanes i Lenovo Center.

– Jag är en ganska frispråkig person, jag kommer med mycket energi och jag gillar att ha roligt. Jag vill lära känna mina lagkamrater så snabbt som möjligt. Så ganska tidigt blev jag väl bekant med gruppen. Jag såg att alla i vårt omklädningsrum är verbala ledare och hoppade rakt in i det.

Mitch Marner har ”ungdomlig energi”

Golden Knights lagkapten Mark Stone berättade att han omedelbart märkte hur bekväm Marner var i sin nya miljö.

– Jag kände att han var väldigt bekväm redan från dag ett. Jag tycker att vi har byggt något här som människor vill vara en del av. Anledningen till att folk vill vara en del av det är att man kan komma hit och vara sig själv. Om man inte är en bra person kommer lagkamraterna att sätta en på plats, men det gäller inte Mitch, som är en fantastisk person.

– Han har mycket energi. Han har fortfarande mycket ungdomlig energi, vilket man får ge honom beröm för. Han har lyckats hålla sig i otrolig form. Det smittar av sig i vårt omklädningsrum.

Att Marner skulle passa in som person kom inte som någon överraskning. Trots att han ofta var en måltavla för kritik från supportrar och medier under sin tid i Toronto var bilden en helt annan bland spelarna i ligan. Golden Knights hade bara hört positiva omdömen om honom.

– Jag har alltid haft enorm respekt för Mitch som spelare, sade lagets stjärncenter Jack Eichel.

– När jag mötte honom när jag spelade i Buffalo, när han var i Toronto, vid olika internationella turneringar och även när jag såg honom på avstånd som hockeysupporter, har jag alltid haft väldigt höga tankar om honom som spelare. Jag har flera nära vänner som spelat med honom och de har bara sagt positiva saker om honom som person, hans karaktär, hur han är i omklädningsrummet och hur han behandlar människor.

– Nu när jag har lärt känna honom ordentligt under säsongen har han bara bekräftat allt det. Jag har en enorm uppskattning för hur han spelar hockey, för det han kan göra på isen, men också för personen han är och vad han har betytt för vårt lag utanför isen. Han har varit fantastisk för oss hela säsongen och det har varit väldigt roligt att lära känna honom och umgås med honom.

Mitch Marners sista tid i Toronto var smärtsam.

Smärtsamt slutspel att följa för Maple Leafs-fans

Det är Marner utanför isen – samma som han alltid har varit.

På isen däremot har upplevelsen varit nästintill oigenkännlig.

För långvariga Maple Leafs-supportrar har Stanley Cup-slutspelet 2025/26 varit smärtsamt att följa. Marner dominerar på ett sätt som han aldrig tidigare gjort. Han leder hela slutspelets poängliga med 21 poäng. Han har fortsatt vara en stark tvåvägsspelare och rankas i den 98:e percentilen offensivt och den 91:a percentilen defensivt.

Ser man till de underliggande siffrorna har hans spel inte förändrats särskilt mycket jämfört med tiden i Toronto. Resultaten har däremot gjort det, mycket tack vare att han har betydligt mer hjälp omkring sig. Ett lag som redan har Stanley Cup-vinnarna Jack Eichel och Mark Stone från mästarlaget 2022/23, och dessutom kan placera flera 30-målsskyttar som Tomas Hertl och Pavel Dorofejev i sina tre främsta kedjor, erbjuder ett betydligt starkare stöd än det Marner hade i Toronto.

– Jag tror att miljöombytet har hjälpt honom. Men jag tycker också att vårt lag är djupare och bättre än de lag han spelade i Toronto, säger Golden Knights general manager Kelly McCrimmon.

– Det betyder inte att Toronto inte hade väldigt bra lag, men man måste ha ett djup genom hela truppen. För att ta sig igenom tre eller fyra slutspelsrundor måste alla bidra. Det kommer tillfällen när någon annan kedja måste kliva fram. Carolina har haft spelare som gjort det för dem, och vårt lag fungerar på samma sätt.

– Mitch spelar med ett enormt självförtroende. Det finns säkert åtta eller nio spelare i vårt lag som aldrig tidigare har spelat en Stanley Cup-final, och han njuter verkligen av ögonblicket.

Pressen på Marner har minskat

Med så många slutspelsmeriterade lagkamrater som kan omsätta målchanser i mål har effekten blivit dubbel. Dels har pressen på Marner minskat. Under tiden i Toronto fick han ofta kritik för att inte leverera när insatserna var som högst. Under sina nio säsonger i Maple Leafs sjönk hans poängsnitt från 1,13 poäng per match i grundserien till 0,90 i de fyra första matcherna av en slutspelsserie och till 0,41 i match fem till sju.

Dessutom har tryggheten i Vegas lagbygge gjort att han spelar mer avslappnat, vilket verkar ha frigjort både hans målskytte och kreativitet i slutspelet.

– Jag sätts i situationer där jag får pucken i bra ytor och jag gör mål när jag får chanserna, säger Marner.

– Samtidigt tycker jag att spelarna jag har satt i bra lägen också har gjort mål. Det finns ett förtroende för varandra i olika situationer och på olika delar av isen. Man litar på att någon ska göra en avgörande prestation, och de gör det.

Stone ser samma sak.

– Han försöker inte vara någon annan än sig själv och han försöker inte förändra något. Han har passat perfekt hos oss.

– Vi har fått in en spelare med en kreativitet som vi egentligen aldrig tidigare haft i organisationen, men det förändrar inte hur laget spelar. Han är fortfarande en tvåvägsspelare över hela isen och en av våra bästa boxplay-spelare. Jag tror att det är exakt därför de värvade honom – för att tillföra den typen av kreativitet till laget.

Mitch Marner har hittat tryggheten i Vegas. Foto: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images

”Jag lever inte i det förflutna”

Man kan dra slutsatsen att Marner aldrig hade den mentala styrkan som krävdes för att överleva i Toronto. Men när Stone på måndagen fick frågan om marknaden hade varit för hård mot honom svarade han kort:

– Jag vet inte, och jag bryr mig egentligen inte. Han är hos oss nu, och jag är väldigt glad över att han är det.

Kanske är det därför bättre att beskriva Marners resa på ett annat sätt. Kanske var han aldrig ämnad att vinna i Toronto. Kanske behövde han hamna exakt här för att nå den högsta nivån i sin karriär. Han och Golden Knights visade sig vara en perfekt match när klubben genomförde en sign-and-trade-affär med Maple Leafs i juni förra året. Och i dag kunde han knappast vara mer nöjd.

– Jag är inte en person som lever i det förflutna. Jag tror att jag har pratat om det många gånger tidigare, säger Marner.

– Jag är här och nu. Och jag är otroligt exalterad över att få sätta igång.